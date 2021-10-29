東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目

項目昨日下午2時截標，就現場港鐵總部大樓所見，最少收到5份標書，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）及華懋，另信置（0083）亦有入標，而日前對外表示會入標競投的會德豐地產主席梁志堅，該集團並未入標。

業界：補價高 增流標風險

有測量師表示，項目補地價金額偏高，連同建築成本等在內，日後每呎售價或要逾2萬元，較現時東涌新晉住宅項目高逾兩成，或有流標風險。

據悉，項目補地價逾47.65 億元、每方呎樓面補價達5072元，發展商須就分紅比例向港鐵提出建議，比例不得少於15% 。

另外，發展商亦須額外出價競投，金額須不少於2.5億元。項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，地盤面積約15.5萬方呎，可建樓面約93.96萬方呎，預計提供1400至1800個住宅單位。