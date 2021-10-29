經濟

香港地產

啟德5商業地改劃住宅涉6000伙

【明報專訊】早年啟德多幅跑道區商業地均流標收場，發展局長黃偉綸去年曾透露，政府審視有關地皮用途，據九龍城區議會的文件，近日規劃署和土木工程拓展署提交啟德部分地皮改劃的文件，其中2幅用地位於前北面停機坪用地，另在跑道區3幅商業/住宅用地，擬改劃為住宅，合共提供約6000個住宅單位。

住宅地積比5.7至7倍不等

位於啟德前北面停機坪的2幅用地，分別為2A2及2A3號地盤（合併出售土地）和2A4、2A5（B）及 2A10 號地盤（合併出售土地），住用地積比率為6.5倍，預料將提供約3000伙。另3幅地位於跑道區的4B5、4C4和4C5，改劃後住宅地積比率訂為5.7至7倍，預料共提供約3000伙。土木工程拓展署在文件內指出，將在5幅用地內預留興建社福設施，包括男童院、安老院、留宿幼兒中心、綜合職業康復服務中心等。上述5幅地皮中，其中3幅2A4、2A5（B）及 2A10 號、4C4和4C5號，曾推出市場招標，惟發展商出價未達意向，流標收場。

文件亦顯示，啟德地下購物街選址在前北面停機坪區，街道長約1500米，東段長約400米，接駁新蒲崗和港鐵啟德站，西段長約1100米由啟德站伸延至港鐵宋皇臺站及九龍城，地下購物街的行人走廊將設24小時無障礙通道並設有出入口，政府將於賣地條款要求發展商興建、管理及營運發展用地內及鄰近的地下街。

恒地羅便臣道項目批強拍 底價逾5.2億

配合重建，土木工程拓展署擬議將一幅位於馬頭角土瓜灣道的用地改劃為「住宅（甲類）」地帶，以發展專用安置屋邨，用地改劃後的最高住宅地積比率及非住用地積比率分別為6.5倍和1倍，當中設樓面作福利設施，預計提供約1100伙。

西半山大地主恒地（0012），再度透過強制拍賣統一羅便臣道地盤。土地審裁處資料顯示，由恒地持有的羅便臣道94、94A及96號，剛獲批出強拍令，底價5.221億元，較2019年3月提出強拍申請時的市場估值約3.5354億，高出逾1.68億或48%。上述項目樓高8層，1963年落成，樓齡約58年，恒地2019年申請時，持有91.3%業權，僅欠2個物業未完成收購。

相關字詞﹕恒地 改劃申請 流標 商業地 啟德跑道區

上 / 下一篇新聞

人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成
人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成
拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
中壽首3季新業務價值跌近兩成
中壽首3季新業務價值跌近兩成
京城佳業今起招股 入場費4024元
京城佳業今起招股 入場費4024元
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
華電國際53億人幣出售新能源資產
華電國際53億人幣出售新能源資產
國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍
國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
歐央行：加息條件未足
歐央行：加息條件未足
對冲基金尋求殼牌分拆業務
對冲基金尋求殼牌分拆業務
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂