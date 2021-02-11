星凱‧堤岸待售154伙加價4%

星凱．堤岸昨晚修訂5張價單，將其中154伙2房、3房戶的價單定價上調4%，但維持最高15%折扣，如5座10樓D室，實用面積677方呎3房戶，折實價由1,244.8萬元調升至1,294.6萬元，折實實呎1.83萬元上調至1.91萬元，升幅約4%，新價錢於下月1日生效。

緹山2期最快下月推涉64伙

另一方面，嘉里香港區總經理湯耀宗表示，已屆現樓的龍駒道緹山，全盤45伙，至今累售近六成單位，套現45億元；集團同系龍駒道3號全新豪宅緹山2期（暫名），最快下月登場，提供64伙，包括3間逾萬方呎洋房。

另緹山下月1日起招標2伙連花園戶，包括2座地下A、B室，實用面積1724方呎及1656方呎，屬3套房間隔，招標指引價分別7488萬元及7188萬元，實呎分別4.34萬元及4.34萬元；單位連120萬元裝修，如B室買家不要裝修可扣減120萬元回贈。嘉里亦推出738天（約2年）成交期付款，買家付兩成樓價可先入住，提前成交最高可獲7%回贈。至於同系黃竹坑站港島南岸揚海，9月推出迄今累沽456伙，套現約109億元；最新售出2A座19樓F室兩房戶，成交價1997.76萬元，實用面積604方呎、實呎3.3萬元。

MONACO ONE上載樓書 最快下周開價

會德豐地產啟德沐泰街MONACO ONE 昨上載樓書，樓花期約16個月，分為2A及2B座，每座樓高36層，提供492伙，最細標準戶實用面積319方呎1房戶，最大標準戶實用面積671方呎3房戶；項目設頂層連天台特色戶，為2B座38樓A室，實用1471方呎、另連平台及天台。會德豐地產常務董事黃光耀稱，項目最快下周開價。