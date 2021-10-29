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黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿

【明報專訊】自從新冠病毒疫情爆發，澳洲長時間實施嚴謹的封鎖政策，以致當地國民對更大生活空間有熱切需求。最新研究報告顯示，以往多被視為度假旅遊勝地的澳洲黃金海岸（Gold Coast），漸成為當地國民作為長期居住的城市。今年9月，該區樓價中位數按年上升26.7%至72.7萬澳元，升幅已經超越國內其他成熟城市。

黃金海岸是澳洲昆士蘭州的太平洋沿岸城市，由長約42公里、10多個連續排列的沙灘組成。昔日，黃金海岸被視為富豪的退休天堂，不少人居於當地以享受陽光與沙灘。由於黃金海岸由河流及運河組成，水域寬廣可以滑水、衝浪及玩滑浪風帆等水上活動。受疫情影響，2020年僅870萬名遊客前往當地，較2019年跌38.7%，經濟貢獻方面亦跌54.2%至27億澳元。其後疫情緩和加上當地推出現金獎賞支持旅遊業發展，今年首季已錄得270萬名遊客。

受惠疫情 晉身熱門居住城市

疫情前，已有不少投資者購入當地物業出租，他們大多傾向「先出租、後自住」。在2018年及2019年，當地樓價中位數維持於62.6萬澳元（約365.9萬港元），出租回報率由3厘至5厘，視乎物業位置是否沿海、面積大小等。但自疫情起，澳洲物業市場出現翻天覆地的變化，荷伯特 （Hobart）、黃金海岸成為澳洲熱門居住城市，假設於2014年時在黃金海岸購入物業，以該區樓價中位數計算，物業價格至今最少升了四成半。

根據房地產研究網站CoreLogic的最新研究報告顯示，截至今年9月底止，黃金海岸樓價按年升26.7%，平均樓價為72.7萬澳元（約425萬港元）。當中，獨立屋更大升28.6%至平均售價88.6萬澳元（約517.9萬港元），至於公寓升幅則為23.2%，平均售價為54.5萬澳元（約318.6萬港元）。與澳洲其他城市比較，黃金海岸樓價已緊貼墨爾本（Melbourne），增長率已遠超阿德萊德（Adelaide）、達爾文（Darwin）及珀斯（Perth）等城市。如現時考慮在當地置業再出租，以30日計算，當地平均租金為3639澳元（約2.12萬港元），租金回報約為4.5厘。

澳洲發展商The Urban Developer表示，該區的樓價急速上升，主要受疫情影響，長久以來，人們以市中心及商業地區為主要工作及生活地點，但疫情令國民轉為在家工作，對更大空間的物業需求上升，亦藉此遠離煩囂。至於公寓樓價升幅較小，主要是由於公寓面積較小，需求下降，此外大多業主將物業作為度假屋出租，因此交投相對減少。

2032辦奧運 布里斯班樓價看俏

對於未來市場前景要看國家政策，澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）曾表示，在通脹率持續在2%至3%的目標範圍內將不會加息，故2022年至2023年，市場不太可能加息。澳洲財長弗呂登貝格 （Josh Frydenberg）表示，會支持監管機構打擊高負債住房貸款，以降低房價飈升有機會帶來的金融風險。同時，布里斯班將於2032年舉行夏季奧運會，有分析認為，奧運會前該區樓價中位數會上升至100萬澳元，而奧運會場附近的樓價更有可能上升至390萬澳元。

高力國際黃金海岸分區董事Steven King表示，看到市場上愈來愈多人考慮遷移到黃金海岸，他們在該區置業並非用作退休，而是視為一般住所，在大量需求影響下，預期樓價持續有上升空間，雖然如此，黃金海岸樓價仍比國內其他城市廉宜。世邦魏理仕黃金海岸分區董事總經理Mark Witheriff表示，疫情影響下，人們生活模式已出現轉變，更多人前來當地尋找3房物業。這令黃金海岸尤其是沿海物業的樓價持續強勢。

根據CoreLogic的數據顯示，截至今年9月，昆士蘭州的物業銷售量按年大升54%，是自2004年以來的最高的銷售量。當中，價格升幅最大的是黃金海岸輕軌沿線的郊區，預期布羅德海灘（Broadbeach）至伯利角海灘（Burleigh Heads Beach）將會迎來下一波升浪。由於供應依然緊張，最新空置率僅1.2%，加上黃金海岸置業人士較出售人士多，因此樓市價格仍會上漲。長線而言，疫情影響施工量，分析預期黃金海岸可用物業將出現至少3年短缺。

黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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