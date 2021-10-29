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2021年10月29日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成
拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
中壽首3季新業務價值跌近兩成
京城佳業今起招股 入場費4024元
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
華電國際53億人幣出售新能源資產
國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
歐央行：加息條件未足
對冲基金尋求殼牌分拆業務
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
啟德5商業地改劃住宅涉6000伙
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
【明報專訊】一般來說，愈是貴的房子，租金回報愈低，也即是說，愈是豪宅，愈是「抵租」。
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