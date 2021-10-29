歐央行：加息條件未足

【明報專訊】儘管通脹升溫，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）昨晚強調目前沒有加息的設想，並為明年底前可能加息的市場預期降溫。她表示，加息條件尚未滿足，市場的加息預期，與歐洲央行的前瞻指引不符。不過她強調，不能說市場的加息預期是否超前。部分市場人士認為，拉加德的鴿派語氣不夠肯定，不能完全排除明年加息的機會。歐元兌美元昨晚升0.7%，升至1.1687。根據貨幣市場的數據，市場人士預計明年底前，歐洲央行可能加息0.2厘。
料明年物價將回落
她指出，雖然通脹維持高位的時間比原先預期長，但預計明年物價將會回落，相信通脹高企只是暫時。歐洲央行預期，今年通脹率為2.2%，明年為1.7%，後年為1.5%，低於其2% 的目標。歐洲央行將在12月初更新這些預測。歐洲央行昨重申，將維持目前較低的利率水平，直至2%的通脹目標可望實現。
歐洲央行的議息聲明稱，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的買債速度，適度降至低於第二、三季，並重申PEPP將至少持續至明年3月底。至於歐洲央行的資產購買計劃（APP）額度，將繼續維持在每月200億歐元（約1804億港元），直至歐洲央行準備加息。歐洲央行準備隨時調整所有工具，使通脹率在中期穩定維持於2％的目標。