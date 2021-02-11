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美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善

【明報專訊】受供應鏈瓶頸等因素影響，美國第三季GDP初值，按季折合成年率僅增長2%，增幅較分析師預期低0.8個百分點，並較次季的6.7%增幅顯著放緩，是去年次季實施嚴格的防疫措施以來最低的增長。上季美國政府的財政刺激措施作用減退，製造商供貨不足及美國港口擠塞等，導致供應鏈受阻及通脹加劇。消費者支出明顯放緩，妨礙了經濟擴張。不過分析師普遍預期，只要新冠疫情繼續受控，美國今年底的經濟動力仍可望增強。

雖然上季經濟數據比預期弱，但美企業績向好，美股三大指數早段向上，道指升200點，以科技股為主的納指升1.2%創新高。美國原油庫存出乎意料增加，加上伊朗準備重啟核談判，有可能令石油供應增加，國際油價跌1%。

美企業績做好 道指早段升200點

為美國GDP貢獻三分之二的消費者支出，第三季按季僅增長1.6%，遠低於第二季的12%增長，也是去年次季以來最慢的增長。供應鏈受阻，令家電等耐用商品的支出大減，抵消了服務支出的升幅。與此同時，美國聯邦政府支出下降，商務部解釋這部分由於「薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program）」停止。這項疫情期間的補助，專門為受停工影響的企業提供過渡資金。此外，住宅固定投資放緩，以及美國貿易逆差激增，也影響上季的經濟表現。美國9月的商品貿易逆差上升9.2%，達到963億美元創新高。分析預期，需求飈升導致的供應瓶頸及勞動力短缺，可望在年底購物旺季後緩解。

美首申失業救濟人數降至28.1萬

美國勞動力市場近期持續收緊，在截至10月23日當周，美國首次申領失業救濟人數降至28.1萬，按周減少1萬，是連續3周低於30萬人，愈來愈接近美國疫情爆發前略高於20萬的水平。分析師預期，隨着美國疫情繼續消退，第四季經濟增長可望加快，因為消費者將更願意為服務消費。

美國總統拜登昨晚公布一項價值1.85萬億美元的社會支出和氣候計劃，規模小於拜登之前建議的3.5萬億美元方案。最新方案包含一系列計劃，例如學前班資助、託兒服務補貼、醫療資助、潔淨能源的獎勵措施等，為低收入家庭帶來保障，並推動可再生能源發展。

為籌措資金，民主黨近期建議徵收億萬富豪稅，向美國約700名超級富豪持有的股票等可交易資產徵稅，當中包括未實現的盈利。分析師指出，若該稅項付諸實行，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克在頭5年可能面臨高達500億美元的稅單。馬斯克表示，計劃用這筆錢將人類送上火星。他批評富豪稅的建議，無助解決美國政府的債務問題。

（綜合報道）

[國際金融]

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