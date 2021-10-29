經濟

國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍

【明報專訊】國際油氣價急升，內地三大石油公司的勘探與產油業務均見受惠，盈利大增。中海油（0883）第三季度油氣銷售收入約580.3億元（人民幣‧下同），按年升63.3%。中石油（0857）扣除非經常損益後，第三季淨利潤亦按年大增1.68倍。中石化（0386）第三季少賺55%，只因去年同期錄得逾300億元管網業務重組收益。

明報記者 陳偉燊

中海油表示，受惠於國際油價繼續走高及銷量上升，季內油氣銷售收入按年增長63.3%，單季實現總淨產量1.441億桶油當量，按年升9.9%。季內中海油平均實現油價每桶70.38美元，按年升63.6%。

中海油：爭取今年在A股上市

首席財務官謝尉志表示，集團爭取在今年內完成在A股上市。他又稱，集團在降低碳排放方面，預算在未來5年內將資本開支的5%至10%，嘗試在再生能源及減排生產技術作探索。另集團擬在減碳及在碳達峰的重要元素之一的LNG產量佔比，由目前的21%，到2025年提高至佔35%。

中石油首3季勘探生產分部利潤

按年大增1.9倍

同系中海油田服務（2883）受惠於油服市場維持緩慢復蘇，工作量增加，第三季純利按年增長47.8%至6.51億元。中海油昨日績前跌0.9%，收報8.44元；中海油服績前升1%，報7.03元。

中石油同樣受惠於油氣價上升，首3季勘探與生產部門經營利潤達583.69億元，按年大增1.91倍；煉油與化工業務扭虧為盈，經營利潤達319.99億元。單季淨利潤雖然減少，但是主要與季內沒有如去年般錄得重組管網業務收益有關，撇除有關因素，旗下天然氣與管道業務經營利潤按年增長55.1%。3季合計原油平均實現價格為每桶62.66美元，按年升56.4%。內地油氣當產量達10.845億桶，按年增長3.8%；海外油氣當量產量為1.247億桶，按年跌26.6%。

中石化勘探及開發煉油部門轉盈

中石化3季合計勘探及開發和煉油部門均扭虧為盈，分別賺87.08億及535.41億元。由於期內沒有出售管網收益，致投資收益按年跌77%至95.2億元，季內仍有出售管網業務尾款入帳，令處置子公司現金淨額按年增加47.16億元，按年增98.25倍。期內油氣當量產量3.55億桶，按年增加4.6%。

相關字詞﹕謝尉志 中石油 中石化 中海油

上 / 下一篇新聞

人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成
人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成
拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
中壽首3季新業務價值跌近兩成
中壽首3季新業務價值跌近兩成
京城佳業今起招股 入場費4024元
京城佳業今起招股 入場費4024元
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
華電國際53億人幣出售新能源資產
華電國際53億人幣出售新能源資產
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
歐央行：加息條件未足
歐央行：加息條件未足
對冲基金尋求殼牌分拆業務
對冲基金尋求殼牌分拆業務
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
啟德5商業地改劃住宅涉6000伙
啟德5商業地改劃住宅涉6000伙
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂