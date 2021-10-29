華電國際53億人幣出售新能源資產

【明報專訊】華電國際（1071）昨日收市後公布，進一步向與母公司中國華電合資的新能源項目平台華電發展注入資產，出售光伏、熱電等多個新能源項目，以及81個新能源前期項目，總交易代價為52.88億元（人民幣，下同）。集團表示，出售資產所得款項將用於旗下項目發展及償還債務。華電昨日股價跌2.7%。
根據公告，華電擬將旗下一批太陽能光伏及熱電項目轉讓予福新發展，當中部分如沽源光伏項目、蔚州風電項目、寧夏新能源等，福新發展原已持有部分股權，交易將有助統一多個新能源項目股權。至於81 個新能源前期項目，估值則合共約28.67億元。集團預期，將透過今次交易錄得約2.98億元出售收益。
由福新發展集中拓新能源
華電於今年5月公布，與母公司華電集團旗下的福新發展訂立協議，計劃向該公司注資212.37億元，當中包括注入旗下多個新能源項目股權，估值相當於約136.09億元，以及出資不少於76.28億元。交易於今年6月股東會上已獲通過，完成後華電將持有福新發展約37.19%股權。華電表示，福新發展是中國華電旗下唯一新能源業務發展與整合平台，資產覆蓋全國 29 個省級區域，目前正在開展區域資產整合，今次交易可令新能源業務更集中營運及管理，實現規模效應，同時有利於增加集團投資收益。集團又稱，今次出售的新能源股權、新能源資產及新能源前期項目，主要是出於不同原因，未能包括在前次資產整合交易中轉讓予福新發展。