跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品

港澳投資者期內購買1534.54萬元（人民幣，下同）的內地投資產品，多於內地居民購買946.76萬元的港澳投資產品。

北向通涉3222人 南向通僅1870人

以跨境匯劃金額計算，上周北向到內地共辦理業務731宗，金額為3906.56萬元，南向到港澳則有316宗，金額為3859.72萬元。截至昨日凌晨，北向通已用5200萬元額度，南向通已用4600萬元，佔1500億元額度的0.3%。

澳門首周業務量與港相近

雖然澳門金融市場小於香港，不過因為可免隔離與內地通關，令澳門跨境理財通的業務量與香港相近，內地與香港間往來的跨境理財通業務有513宗，少於澳門的534宗。不過以匯劃總額計劃，往來香港的跨境匯劃金額有4067.19萬元，高於往來澳門的 3699.10萬元。

上周跨境理財通投資者累計購買投資產品2481.3萬元，港澳投資者主要購買理財產品，總額為1229.13萬元，購買內地基金305.41萬元，內地投資者則購買港澳投資基金224.97萬元，亦有721.79萬元的存款投資。