中壽首3季新業務價值跌近兩成

【明報專訊】內地壽險兩大龍頭去季增長均放緩，中國人壽（2628）昨日公布首三季新業務價值按年下跌19.6%，較上半年19.04%跌幅擴大，走勢與中國平安（2318）相同。第三季中壽的首年期交保費，按年下跌8.72%至108.43億元（人民幣，下同），當中利潤率較高的10年期及以上首年期交保費，按年下跌12.13%至79.59億元。中壽表示，外部發展多變，國內經濟恢復不穩固和均衡，保險業面臨深刻調整。雖然新單保費增長繼續承壓，但降幅較上半年有所收窄。
稱經濟恢復不穩固 保險業面臨深刻調整
新華保險（1336）壽險銷售同樣承壓，第三季長期險首年期交保費為51.21億元，按年下跌16.5%，10年期以上期交首年保費下跌55.79%至12.68億元。去季壽險公司變更壽險精算假設，令壽險責任準備金增加，減少壽險第三季純利，中壽按年下跌54.5%至75.27億元，新華跌51.23%至14.08億元。今年首三季，中壽純利多賺3.02%至485.02億元，新華多賺7.65%至111.05億元。
中國人保第3季純利按年跌36.6%
此外，中國人保（1339）公布，第三季純利38.91億元，按年跌36.6%；首三季純利為207.75億元，按年上升10.88%至207.75億元。旗下中國財險（2328）首三季保費收入為3466.57億元，按年上升0.5%，承保利潤為32.04億元，按年下跌34.3%。