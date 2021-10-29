中壽首3季新業務價值跌近兩成

【明報專訊】內地壽險兩大龍頭去季增長均放緩，中國人壽（2628）昨日公布首三季新業務價值按年下跌19.6%，較上半年19.04%跌幅擴大，走勢與中國平安（2318）相同。第三季中壽的首年期交保費，按年下跌8.72%至108.43億元（人民幣，下同），當中利潤率較高的10年期及以上首年期交保費，按年下跌12.13%至79.59億元。中壽表示，外部發展多變，國內經濟恢復不穩固和均衡，保險業面臨深刻調整。雖然新單保費增長繼續承壓，但降幅較上半年有所收窄。