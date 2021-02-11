經濟

友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東

【明報專訊】本港虛擬銀行業仍處投資期，多家虛銀股東不斷增資，眾安在綫（6060）昨日公布，旗下擁有香港虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）的眾安國際獲注資約1.63億美元（約12.71億元），當中除原有股東包括鄭裕彤家族旗下周大福代理人（下稱周大福）參與外，更引入友邦（1299）成為新股東，以今次注資金額估算，相當於眾安國際估值約17.5億美元（約136.5億元）。

明報記者 胡學能

眾安國際發言人回覆本報查詢時表示，新增資金將用於發展眾安國際的金融科技及保險科技業務，為用戶打造嶄新的產品和服務體驗。眾安國際目前除擁有眾安銀行外，亦持有本港虛擬保險公司眾安人壽（ZA Insure），以及於海外市場輸出技術的ZA Tech。

眾安國際共獲注資12.71億元

根據眾安公告，眾安國際兩大原有股東、均屬歐亞平旗下的眾安在綫及百仕達（1168），分別出資5400萬及4900萬美元，周大福投資1000萬美元，友邦則透過旗下基金Opportunities Fund投資5000萬美元（約3.9億港元）。交易完成後，眾安在綫則仍為眾安國際單一大股東，持股約47.32%，百仕達則持股約41.5%；周大福及友邦則分別持有眾安國際約8.33%及2.85%股權。

明年6月底前可再融資1.5億美元

公告提到，根據協議，由周三（27日）簽訂購股協議起至明年6月30日期間，眾安在綫仍可進一步向眾安國際注資，認購約1.05億股新普通股，認購價則設定為6900萬美元。眾安國際亦有權向現有或新投資者，以今次注資估值大致相同條件，進一步發行最多2.27億股新股融資；以今次融資折合每股約0.66美元計，相當於約1.5億美元。

鄭志剛有份投資另一虛銀富融

值得留意的是，今次或是眾安在綫首次對外公布，新世界（0017）大股東鄭家純家族有份參與投資眾安銀行。翻查眾安在綫公告，顯示周大福旗下子公司Warrior，曾先後於2018年8月及2019年2月向眾安國際投資合共約4.297億元人民幣，認購一批可贖回優先股，連同今次投資，已累計投入約5.78億元。資料顯示，鄭家純長子、新世界執行副主席鄭志剛，個人亦有投資另一家虛銀富融銀行的少數股權。

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