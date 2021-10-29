平保績差股價跌 券商紛降目標價

大和引述管理層：明年停發新業務價值指引

大和資本原預期平保全年新業務價值仍有正增長，但昨日調整為雙位數下跌。大和又引述平保管理層稱，客戶對存款產品興趣大於保障產品，因此預計新業務價值率會進一步下跌。

瑞銀表示，平保第三季度新業務價值按年下降34%，主要由於平保正在精簡代理機構和改變產品組合，帶來的利潤率壓力所導致。該行將其2021至2023年度每股盈利預測下調1%至2%，目標價相應由90元下調至88元。

瑞信則指出，中國平安看重改革多於短期增長，該行下調其今明兩年盈利預測8%，並估計今年全年平保的新業務價值按年跌18%，但明年則會重拾升幅。新目標價為80元，較此前下調6%。

高盛表示，平保第三季業績數據好壞參半，稅後經營利潤較預期理想，但新業務價值和代理人數跌幅大於預期。該行預期，優質代理難找是全行都面對的問題，預計到2022年才有望回穩，並預計明年完成代理人架構改革後，即可錄得新業務價值增長。

該行把平保目標價由101元降至94元，維持買入評級。