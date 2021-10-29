經濟

百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價

【明報專訊】啤酒股百威亞太（1876）昨日公布上季業績，受惠產品價格上調，純利按年升9.8%至3.48億美元（約27.07億港元），正常化EBITDA（除息稅折舊攤銷前盈利）升2.6%至6.23億美元，以內生增長計則倒跌3.5%。董事會聯席主席楊克（Jan Craps）在分析員會議上表示，預料明年大宗商品價格會持續上升，及告知中國的批發商，核心品牌將在下個月起在特定城市加價3%至10%。百威亞太昨日逆市升8.6％，成為表現最好的藍籌股，收報20.65元，成交額5.49億元。

產品高端化谷收入 抵消成本上漲

百威表示，由於上季中國若干地區應對疫情爆發，餐館及夜生活場所關閉，加上韓國實施疫情爆發以來最嚴格的防疫措施，利淡銷售。收入按年跌2.2%至18.82億美元，總銷量按年跌6.1%至25.86億公升。楊克表示，即使原材料價格上升，持續高端化帶來的各主要市場每百升收入增長達4.2%，同時幫助抵消成本上漲。

楊克表示，集團在中國有31家釀酒廠，目前供應鏈沒有因限電受顯著影響。首席財務官Ignacio Lares稱，大麥等原材料價格已經持續上升超過一年，集團的原材料對冲政策覆蓋了1年的窗口，從第三季業績來看能夠抵消大部分原材料價格上升帶來的影響，相信大宗商品價格波動的影響屬於過渡性，集團能夠繼續透過成本控制減低相關影響。

青島啤酒收入跌淨利潤升

另一啤酒股青島啤酒（0168）上季淨利潤按年升6.4%至11.95億元人民幣，營業收入按年跌3%至84.8億元人民幣。青島啤酒表示，面對國內外市場疫情嚴峻挑戰和成本上漲壓力，集團積極開源節流，降本增效。青島啤酒昨日全日高走， 接近高位收市，收報67.55元，全日升3.4％，成交額2.24億元。

相關字詞﹕青島啤酒 百威亞太

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