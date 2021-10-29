經濟

農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長

【明報專訊】大型國有內銀陸續公布第三季業績，農業銀行（1288）和郵儲銀行（1658）均受惠貸款增長，帶動第三季純利有雙位數增長，農行按年增14.04%至644.31億元（人民幣‧下同），郵儲行按年增22.47%至234.97億元。雖然市場關注內房貸款問題，不過截至第三季末，兩行的不良貸款率按季都略有下跌，保持在低位，農行按季跌0.02個百分點至1.48%，郵儲行則跌0.01個百分點，至0.82%。

農行不良貸款率跌0.02百分點

農行第三季淨利息收入按年升5.35%至1463.6億元，首三季淨息差為2.12厘，與今年上半年持平。淨手續費收入則按年上升0.59%，至173.26億元，營業收入按年上升12.66%至1796.27億元。信貸減值損失按年上升13.84%至454.78億元，以首三季計算，則增加1.83%至1416.16億元。

郵儲行第三季營業收入按年上升15.3%，至807.61億元。淨利息收入為687.94億元，按年上升7.06%，首三季淨息差為2.37厘，亦與今年上半年持平，該行表示淨利息收入增長，主要因為資產負債結構持續優化。淨手續費收入為54.2億元，按年上升22.74%，公司表示，主要是該行加快推進財富管理體系建設，加強業務聯動和協同營銷，代理、信用卡、電子支付、託管等業務收入有較快增長。

郵儲行淨利息收入升逾7%

第三季信貸減值損失按年上升12.01%，至78.13億元，首三季計按年仍減少8.13%至372.67億元。該行表示，主要是因為信貸資產質量保持穩定，不良貸款率穩定下降，客戶貸款減值損失較去年同期少。

相關字詞﹕不良貸款率 郵儲銀行 農業銀行 內銀 第三季業績 業績

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