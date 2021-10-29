拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失

批互助業務存「跑路風險」

事實上，中保監早於去年9月已就互助業務發聲，當時打擊非法金融活動局明確將網絡互助平台，定義為非持牌經營的非法商業保險活動；更表明網絡互助平台會員數量龐大，涉眾風險不容忽視，部分前置收費模式令平台形成沉澱資金，存在「跑路風險」，如處理不當、管理欠佳，更有可能帶來社會風險。

在「水滴互助」後，美團（3690）在今年1月底正式關閉美團互助。保監曾解釋，關閉是因為美團互助偏離美團主業，加上逆選擇風險不斷增加。除美團及水滴外，百度互助及輕鬆互助此前已相繼宣布關閉。

再上一次被指「無照駕駛」則是阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團，自其去年10月上市遭煞停後，人行於同年12月將第三方互聯網平台存款評為「非法金融活動」。集團隨即在支付寶平台停止銷售全數互聯網存款產品，其後京東（9618）、百度（9888）和騰訊（0700）等科網企業相關產品亦紛紛下架。