經濟

人行轟境外券商境內「無照駕駛」 稱金融牌照有國界 富途老虎早段齊挫逾兩成

【明報專訊】跨境互聯網券商再被推上風口浪尖。繼官媒點名批評富途（美：FUTU）和老虎證券（美：TIGR）等在用戶信息安全方面存有風險後，人行官員日前不點名斥責，跨境互聯網券商在境內屬「無照（牌）駕駛」的非法金融活動。雖然言論早就發表，經昨天廣泛報道後，富途及老虎昨晚股價大幅跳水約兩成。

明報記者 蔡穎霖

指港股美股交易屬「跨境交付」

人行金融穩定局局長孫天琦本周日（24日）在一個論壇上演講，表示部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照，僅持有境外牌照的情况下，跨境在中國境內從事屬「無照駕駛」的非法金融活動。他續稱，因應美股、港股交易服務，屬於「跨境交付」範疇，而除特定金融服務外，中國未承諾其他金融可通過「跨境交付」方式提供服務。

孫天琦不直接點名指出，註冊在開曼群島的A公司存量入金帳戶80%來自中國境內，另一在香港註冊的B公司為55%。他強調「金融牌照有國界」，全國金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。昨晚美股早段，富途開市即插逾兩成，低見50.1美元；老虎證券亦跌逾一成半，低見7.07美元。

人民網月中點名 稱用戶信息合規存風險

孫天琦強調在數字環境下，「金融牌照的地域邊界和客群邊界的實現，需要監管部門下工夫；對於違法違規行為必須重罰」，認為功能監管要落地，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」，也不能以「人手不夠」搪塞，人在「陣地」在。嚴厲打擊互聯網平台上的違法違規行為，一定要「打早」、「打小」。

兩家互聯網券商早在本月中已被官媒人民網點名批評，當時指它們在用戶信息合規化方面存在風險。事隔半個月，人行官員則循牌照問題予以痛擊。事實上，富途官網確實有內地居民開戶的教學；不少內地網站亦有實測內地居民如何開戶及存入資金（見圖）。

富途創辦人李華昨晚發文回應，重申富途是成立於香港的持牌機構，業務模式上與在香港持有同類牌照的外資、內資、港資等銀行證券機構並無二樣，同時強調客戶資產和私隱受保護，不存在倒閉的問題。另老虎證券回應內媒時表示，一直視合法合規營運為集團的生命線，積極和監管機構保持溝通，堅守合規底線，服從各級監管要求。

富途稱不存在倒閉問題

老虎證券：服從監管要求

據富途公布，旗下80%以上的新增客户來自香港地區及海外，強調「絕大多數存量客户也來自香港地區及海外」。另富瑞（Jefferies）估計，截至今年6月底，富途約35%收費客戶來自內地；公司管理層也曾透露，今年次季約兩成新增收費客戶來自內地。

相關字詞﹕人行 老虎證券 富途

上 / 下一篇新聞

拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
拆局：「非法活動」旗號一出 互助業務互聯網存款消失
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
農行郵儲行上季純利齊錄雙位數增長
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
百威亞太上季多賺一成 中國區下月加價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
平保績差股價跌 券商紛降目標價
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
恒大又一筆美元債息今到期 涉3.5億
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
友邦3.9億入股眾安銀行母企 估值逾136億元 眾安在綫仍為大股東
中壽首3季新業務價值跌近兩成
中壽首3季新業務價值跌近兩成
京城佳業今起招股 入場費4024元
京城佳業今起招股 入場費4024元
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
跨境理財通首周 逾1500萬人幣投北向產品
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
比亞迪上季淨利潤跌27.5%
華電國際53億人幣出售新能源資產
華電國際53億人幣出售新能源資產
國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍
國際油氣價飈 「三桶油」收入增 中海油上季銷售升63% 中石油多賺1.68倍
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
投資推廣署：受助公司冀尋灣區機遇數量跌比例增
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美上季GDP增2％遜預期 財政刺激作用減退 分析料第4季有望改善
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
美證交會據報拒批比特幣槓桿ETF上市
歐央行：加息條件未足
歐央行：加息條件未足
對冲基金尋求殼牌分拆業務
對冲基金尋求殼牌分拆業務
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
張兆聰：港股欠方向 炒波幅吸藥明生物
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
植耀輝：光伏雖大熱 創維勿高追
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
方保僑：不停車繳費 助改善隧道交通
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
盧駿匡：平保價殘 料可回升見250天線
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
技術取勝：信義玻璃望挑戰24元
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
四大金管機構出手 「強烈鼓勵」業界打針
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
擬改名「懶豬」 GEM股即飈四成
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
劉思明：大巿乏力 「元宇宙」概念尋寶
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
周顯：愈是豪宅 愈是抵租
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
譚新強：核冬天比全球暖化更恐怖
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
湯文亮：與病毒共存的「魷魚遊戲」
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
黃金海岸樓價年升27% 勝澳洲大城巿
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
星凱‧堤岸待售154伙加價4%
啟德5商業地改劃住宅涉6000伙
啟德5商業地改劃住宅涉6000伙
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
東涌牽引配電站住宅地最少收5標 港鐵未有即日公布標書數目
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂
海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂