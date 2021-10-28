瑞銀：「房住不炒」未變 續看淡內房股

上月29日，人民銀行及銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會，強調金融部門圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，而金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

另外，國務院副總理劉鶴上周三在北京舉辦的2021金融街論壇年會上提到，目前房地產市場出現了個別的問題，但總體風險可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。劉鶴又表示，要統籌做好金融風險防控，要堅持市場化、法制化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡，同時亦處置好少數大型企業的違約風險。上述言論發表後，藍籌內房股股價上周普遍向好，惟升勢頗為短暫，隨着上周末中央公布擬於更多內地城市開展房產稅試點改革，有關股價本周以來反覆受壓（見圖）。

中央關注內房債違約 本月已放寬按揭

就近來內房國策最新發展，瑞銀財富管理李智穎表示，「內房債務違約是市場擔心的事情， 我們估計中央亦已留意到此情况，因此內銀近來已略為放寬對房地產的貸款，尤其是按揭貸款，雖然大框架沒有改變，例如房貸佔樓價的上限、按揭利率水平等沒有大的變動，但改變的是銀行審批的速度及意願，在內地一線城市、或比較大的二線城市尤其見到逐步放鬆的現象。」

李智穎指出，對於內房來說，銷售新盤樓花是最重要的現金流來源，不少內地準買家上季難以取得按揭貸款，令新盤銷售下跌，是個別內房出現債務償還問題的關鍵因素，由此才出現內房美元債券違約的情况；她認為，隨着內銀本季開始略為放寬按揭貸款，上述問題短期料有所改善。

倘不可售樓花 內房將現估值下調

不過，李智穎強調，中央未來仍會堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」國策，未來的新房策包括擬在更多內地城市推出房產稅（見配稿），亦有可能在內房預售新盤時加強監管，故此內房股中長期仍有不少隱憂。

值得注意的是，面對目前愈來愈嚴重的債務償還問題，恒大（3333）主席許家印於上周五（22日）在集團復工復產專題會上透露，恒大沒有預售過的物業或項目今後將全部改為現樓銷售。有分析指此舉主要是希望加強買家的信心，惟日後中央若強制要求所有內房不可銷售新盤樓花、只可等現樓落成後才銷售，料會令內房難以再貨如輪轉賣樓，由此拖低資產周轉率（即銷售額除資產值），出現估值下調。

內房股無增長不吸引

綜合上述分析，李智穎表示，目前瑞銀仍不看好內房股：「近來很多客戶詢問我們對內房股的看法，認為估值已很吸引，但我們認為該板塊的問題是無增長，一個無增長的行業很難可以提升價值。」

內房債方面，李智穎認為，要視乎個別內房的情况而定，不可一概而論：「如果內房希望為已發行的債券進行再融資，它有什麼渠道呢？這是市場關注的，所以我覺得應該看清楚個別內房在資金方面的安排，亦有內房對我們透露，它已為明年底前到期的債券準備好現金兌付，所以不同的公司會有很不同的發展。」

6月料中央加強調控 上季內房股債皆跌

雖然過去多年內房股股價在每逢第三季往往有理想表現，但李智穎早於6月28日的瑞銀財富管理年中展望媒體電話會議已預測，中央料不會放寬「三條紅線」的指引（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資），而且在自然資源部於2月底開始推出「集中供地」新政冀令地價降溫後，內房在3月至6月仍然高價搶地，反映在內銀向內房收緊貸款後，內房仍有其他方式籌集資金投地，此舉很明顯亦與中央擬令房地產市場降溫的政策方向不符，料中央將出台更嚴厲的政策調控樓市。

結果內銀上季進一步收緊按揭貸款，令內房新盤銷售明顯轉弱，由此亦引致個別高負債內房出現債務違約事件，不少內房美元高息債價格大跌，內房股股價亦普遍受壓，可見李智穎前瞻內房國策準確，故她是次的分析亦值得讀者參考。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]