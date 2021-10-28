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經濟
2021年10月28日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
麗展呎價2.2萬奪廣播道地 涉逾16億 區內地價15年升1.3倍 發展商稱物有所值
MOUNT NICHOLSON 推6伙下周四起招標
許家印抵押布力徑屋料套現3億
朗城匯1房705萬沽 3年升三成
官方樓指連跌兩月 首3季仍升4.3%
陳冠希旗下品牌12萬租皇九地舖
港交所IPO轉弱 歐冠昇：監管風暴影響 稱不能單看一季表現 上季少賺3%
恒指跌逾400點 瑞信稱未宜重返中國市場
李寧配股集資逾76億 稱用於業務擴充
ASM太平洋上季賺10億新高 新增訂單放緩
標普降佳兆業評級 1年內再融資風險大 1/3內房財務受壓 明年1月迎美元債到期高峰
內地奶業龍頭伊利入主澳優
主打「先買後付」 Atome駐港一年活躍用戶10萬
信置黄志祥：留意北部都會區招標機會
匯豐高端客AUM半年增近三成
環聯調查：先買後付出糧貸款漸受關注
港拍賣19條頻譜 香港電訊投得7條
平保上季純利跌31% 受資本市場拖累 新業務價值同挫逾三成
富邦荃灣設首中小企銀行服務中心
Alphabet上季收入增四成 14年最勁 蘋果新私隱政策 反令廣告商轉投Google
加央行結束QE 料最快明年4月加息
月度活躍用戶減 羅賓漢上季虧損擴1.6倍
張兆聰：房託與美債息差已反映利淡因素
李曉佳：啤殼路絕 小型投行退出舞台
技術取勝：華能國際中線恐尋底
HKTVmall超市搶攻將軍澳南
馬雲被爆荷蘭考察農業科技
劉思明：電力股逆巿升 金風走勢強
周顯：大牛市 盲的都可賺錢
湯文亮：大塞船是軍事調動？
瑞銀：「房住不炒」未變 續看淡內房股
富瑞張永添：房地產稅添不明朗 內房短期審慎
周顯：大牛市 盲的都可賺錢
【明報專訊】那天同朋友講起，某位股壇最大的金主，究竟是如何起家的？這位朋友，當然是非常熟悉這名金主的人物。
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