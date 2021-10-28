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加央行結束QE 料最快明年4月加息

【明報專訊】供應鏈受阻令通脹持續向上，加拿大央行昨宣布結束量寬（QE），並暗示明年加息時間可能比預期早。加拿大央行表示，能源價格上漲及疫情相關的供應瓶頸，令通脹比預期更強，且持續更久。該央行最新預測，最快在4月開始加息，而此前預期加息時點將在明年下半年。此外，供應鏈緊張亦導致美國9月耐用品訂單按月跌0.4%，道指早段跌逾百點。不過受科技股業績帶動，納指早段升0.45%。

可口可樂麥當勞季績勝預期

受惠於防疫措施放寬，可口可樂（美：KO）與麥當勞（美：MCD）上季收入及利潤勝預期。可口可樂上季對餐廳及戲院的銷售復蘇，利潤按年增長47%至25億美元。在截至10月1日的第三財季，可口可樂銷售額按年增長16%至100.4億美元。可口可樂昨再次上調全年展望，最新預期全年調整後每股盈利將增長15%至17%，其股價早段升2%。此外，受惠於餐單價格提升，以及海外市場的防疫措施放寬，連鎖快餐集團麥當勞上季的銷售額按年增長14%至62億美元，利潤按年增長22%至21.5億美元，股價早段升2%。在截至9月底第三季，麥當勞全球同店銷售額，與疫情爆發前2019年第三季相比增長10.2%。上季的美國同店銷售額與2019年同期相比，更增長14.6%。

波音：787客機缺陷致10億美元異常成本

不過美國波音（美：BA）警告，「787夢幻客機（Dreamliner）」的生產缺陷，將帶來10億美元的異常成本。受787生產延誤等困擾，波音上季撇帳1.85億美元。不過由於商用飛機銷售和交付改善，波音第三季收入按年增長8%至152.8億美元。按照公認會計準則（GAAP），波音上季虧損1.09億美元，較去年同期的4.49億美元虧損大幅收窄。調整後每股虧損0.6美元，虧損較預期大，股價早段跌1.6%。

此外，美國民主黨參議員公布對美國大型企業徵收15%最低公司稅的細節，為白宮龐大的支出計劃籌措資金。根據提案，連續3年利潤超過10億美元的美國企業，須繳交至少15%的利潤作為稅款。這稅率將適用於美國約200家在現行稅制下，稅率不夠高的企業，例如亞馬遜過去3年的有效稅率僅為4.3%，遠低於21%的企業稅率。

（綜合報道）

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