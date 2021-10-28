經濟

平保上季純利跌31% 受資本市場拖累 新業務價值同挫逾三成

【明報專訊】中國平安（2318）公布第三季業績，作為主要業務指標的壽險新業務價值，按年下跌33.55%至78.5億元（人民幣，下同），跌幅較上半年的11.7%擴大，首三季則跌17.8%至352.37億元，好過市場預期的三成跌幅。第三季純利則大跌31.22%至236.33億元，主要因壽險資金投資受資本市場波動影響。首9個月純利下跌20.8%至816.38億元。不過，平保就華夏幸福的投資，在上半年作出的359億元減值撥備，在第三季沒有重大變化。

明報記者 歐陽偉昉

撇除短期投資波動等一筆過影響，平保第三季股東應佔營運利潤按年上升7.3%，至369.01億元，首三季則升9.2%至1187.37億元。首三季平保年化總投資收益率為3.7%，較去年同期下跌1.5個百分點，總投資收益則按年下跌23.8%至1035.64億元。平保解釋，今年首三季投資受市場利率震盪、股票行業板塊分化、指數波動加大，加上華夏幸福撥備減值影響，因而有所受壓。平保昨日績前跌1.4%，收報59.8元。

華夏幸福撥備無重大變化

去季內房債務問題浮現，市場關注保險公司會否持有問題債務資產，平保昨日披露截至第三季末，債權計劃及債權型理財產品佔險資投資組合12.2%，稱該等資產信用水平較好，風險穩健可控。

市場在早前一度擔心平保持有恒大（3333）的債務資產，以致平保股價曾見逾4年低。平保其後曾高調回應指該行保險資金沒持有恒大股債，主要房地產投資為碧桂園（2007）、中國金茂（0817）、旭輝（0884）和華夏幸福。

壽險代理人數續跌近兩成

平保年初至今股價已累跌36.59%，除了投資風險，主要業務壽險在今年未能從新冠疫情後重新增長亦是原因之一。平保上季首年保費下跌23.86%至271.08億元，該行指新業務價值下跌，主要因為就高質量人力發展，推動改變隊伍結構，令代理人數量下跌，截至第三季末壽險代理人數為70.62萬人，較第二季末再跌近兩成。

平保管理層在次季業績會曾經表示，去年疫情拉長該行壽險改革的所需時間，該行自去年起改革代理人招募管理、產品結構等，提高代理質素和產量，預期需3年見效。

相關字詞﹕內險股 華夏幸福 內房債 第三季業績 中國平安

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