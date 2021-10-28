環聯調查：先買後付出糧貸款漸受關注

環聯於今年8月16至31日期間訪問了1100名香港消費者，發現消費者對清繳財務費用的信心增加，「預計不能全數清繳最少一份帳單或貸款」的受訪者佔24%，較第二季調查時跌4個百分點。

至於認為目前收入穩定，家庭收入沒有減少，今年家庭財政符合計劃的消費者，佔比為27%，按季增4個百分點。不過，仍有52%消費者減少非必要開支，為應急資金而儲蓄的受訪人數則增加5個百分點至44%。

另外，調查顯示，62%受訪者認知先買後付服務，較上次調查升14個百分點。至於虛擬銀行推出的出糧貸款，80%受訪者曾聽聞該類信貸產品，其中52%認為該產品具一定價值，由於產品推出市面不久，僅10%消費者於過去12個月曾用出糧貸款。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，這些產品顯示虛擬銀行正透過推出不同類型信貸產品迎合各類消費者，以擴大市場滲透率，同時亦反映市場競爭加劇，銀行及財務機構必須更深入了解客戶，致力滿足他們不斷轉變的需要。