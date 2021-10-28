信置黄志祥：留意北部都會區招標機會

物色內地新項目 視乎通關情况

黄志祥表示，將來會否進一步在內地物色新項目，視乎是否恢復通關而定。副主席黄永光稱，集團過去數年已留意大灣區的發展機會，並且聯同嘉里及九龍倉 （0004） 合作發展兩個項目，除此之外，會繼續留意新的機會。

由於北部都會區發展龐大並有鐵路連接大灣區及前海，黄永光說，他們會細心研究。信置本身已在北部都會區內的錦上路站有合資發展項目共2200個單位。

營業部聯席董事田兆源表示，聯同日出康城新一期共1800伙、黄竹坑站800伙，以及中環卑利街One Central Place的121伙，共有近5000伙單位推出，集團應佔1800伙；當中One Central Place會在年底前推出。

黃永光又稱，香港樓市近半年至9個月一手盤成交推售理想，主要由用家入市，反映有剛性需求。在商場營運方面，黃永光希望最差的時候過去，租金已見底，人流比上年同期增加21%，消費券亦有助促進消費。他亦已見減租或豁免租金已較前減少很多，近3至4個月亦多了飲食租戶洽租。