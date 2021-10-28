經濟

內地奶業龍頭伊利入主澳優

【明報專訊】內地奶業龍頭伊利（滬：600887）盛傳有意入主澳優（1717）多時，昨日終於揭盅。澳優昨公布，獲伊利以53.4億元向集團大股東中信農業基金收購所持約31%股權，並斥逾9億元認購新股；完成交易後，伊利將持有澳優約34.33%股權。伊利須按例向集團餘下股東提出全面收購要約，每股認購價為10.06元，較停牌前溢價約13.7%。集團將於今日復牌。

澳優公告稱，伊利與持有集團49.41%股份的中信農業基金訂立協議，收購約5.31億股權，佔已發行股本約30.89%，總代價為53.4億元。另伊利亦會以約9.054億元，認購9000萬新股，佔已發行股份總數約5.24%。以每股認購價10.06元計，較集團停牌前收市價8.85元高出13.7%。

稱無意私有化 將維持上市地位

完成交易後，伊利將合共持有澳優6.21億股權，佔經擴大後已發行股份總數約34.33%，中信農業基金仍持17.6%股份；伊利稱無意將澳優私有化，未來將維持相關股份於聯交所上市地位。

澳優指，是次交易為引入佔據重要市場地位的新股東，並認為新股東與集團未來將可從業務合作中受益。據公告透露，集團是次新發行股份所得的款項，當中30%將用於擴大上游生產設施提供部分資金；有30%預留作未來收購；其餘40%則用作提升集團加工、物流、品牌建設等營運用途。

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