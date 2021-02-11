港交所IPO轉弱 歐冠昇：監管風暴影響 稱不能單看一季表現 上季少賺3%

明報記者 陳偉燊

港交所昨日收報474.8元，跌1.45%。花旗認為，港交所第三季盈利按年減少約3%，較市場預期為差。該行預計，將向下調整港交所今年度每股盈利增長至中單位數字，並因應短期盈利風險及較高的估值，給予「中性」評級。

花旗因應短期盈利風險 予「中性」評級

港股市場在過去3季共有73家新股上市，集資達2859億元新高。按季度拆分，第三季度有27家公司上市，只集資751.18億元，連跌3季（見圖）。

歐冠昇指出，第二及第三季新股市場受到內地的監管消息等影響，表現較首季放慢，並指對照去年第三、四季新股市場旺市，今年同期新股市場難免較具挑戰性。但是排隊到主板上市仍有逾200間公司，情况令人興奮。

他強調，不會純看一季表現，而是三季合起來去看待。首3季的新股中，更有90%來自新經濟及生物科技公司。

將檢討GEM未來發展路向

歐冠昇認為，香港市場在發展人民幣中心上扮演重要角色，未來他們將在人民幣及港元雙幣股份上市方面，與政府部門合作尋求方法提升市場吸引力。他又表示，港交所將會檢討GEM未來發展路向，至於正進行諮詢的SPAC機制，業界認為諮詢方案建議較嚴格，他強調是以高質素及保障投資者出發，並會待結束諮詢，收集到意見後盡快回應。

滬深港通表現亦持續理想，今年首9個月收入達20.94億元，按年升55%。歐冠昇表示，長遠對滬深港通的表現感到樂觀。對於政府有意取消豁免檢疫措施，他認為有關措施會帶來影響，他們會密切注意事態發展並減低影響，料不會動搖香港的金融中心地位。

首3季日均股票成交達1596億

此外，首3季日均股票成交達1596億元，按年增長49%，港股通日均成交額亦達462億元，按年大增99%，齊創首3季新高。至於季內投資收益大跌近76%，歐冠昇表示，港交所投資組合非常保守，即使短期或受息口變動影響，他們仍可適時稍為進取，確保分散組合及賺得收入。