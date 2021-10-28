官方樓指連跌兩月 首3季仍升4.3%

租金指數連升七月 首3季升4%

若以單位面積劃分，實用1076方呎或以上的D、E類單位，9月份樓價指數報337.1點，較8月份的333.7點按月升1.02%，走勢跑贏大市，並打破2019年5月的336.4點，創下歷史新高，首3季累升5.9%。實用1075方呎或以下的A、B、C類細單位，樓價指數則為398.7點，按月跌0.47%，跌穿400點大關，首3季則累升4.29%。

至於租金指數方面，9月報183.8點，按月升0.88%，連升7個月，首3季累升4.01%，其中A、B、C類單位樓價指數報188點，按月升0.91%，首3季累升4.27%，D、E類單位報147點，按月升1.17%，首3季累升2.37%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然第3季樓價指數升幅只有0.58%，但《施政報告》樓市政策集中在長遠供應層面上，並無就私宅市場增減辣招，刺激近期一手新盤轉旺，料可帶動二手私宅樓價於11月及12月重拾升軌，預計第四季樓價仍有機會再升近2%，而全年官方樓價指數升幅料達6%，有望突破400點大關。