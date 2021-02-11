經濟

朗城匯1房705萬沽 3年升三成

【明報專訊】北部都會區效應帶動下，元朗朗城匯錄得首宗二手成交，位於1座中層C室，實用面積331方呎，1房間隔，以705.2萬元易手，實呎21,305元。中原地產副區域營業經理王勤學表示，原業主2018年10月以551萬元一手買入，持貨3年，額印期滿即沽貨，帳面獲利154.2萬元或28%。

海茵開售在即 東港城單日兩成交

九建（0034）將軍澳海茵莊園落實於周六開售前，區內二手交投未有放緩，港鐵坑口站東港城單日連錄2宗成交，其中包括6座低層E室，實用面積524方呎，2房間隔，成交價850萬元，實呎16,221元，原業主2003年11月以154萬元購入，持貨18年，帳面獲利696萬元或4.5倍。另外，屋苑1座高層A室，實用面積623方呎，3房套房間隔，享內園景，以946.8萬元易手，實呎15,197元。原業主2017年6月860萬元購入，帳面獲利86.8萬元或一成。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，東港城本月至今暫錄4宗成交，平均實呎16,038元。

君匯港4房雙套3700萬沽 9年升五成

另外，奧運站君匯港罕見錄得4房雙套大宅成交，單位位於2座低層D室，實用面積1689方呎，以3700萬元易手，實呎21,906元。世紀21家天下分行經理黎振傑稱，原業主2012年7月以2430萬元買入，持貨9年，帳面獲利1270萬元或52%。

新蒲崗景泰苑2房4年勁升1.21倍

資助房屋方面，綠表市場亦錄業主沽貨勁賺離場個案。市場消息稱，新一期綠置居、鑽石山啟鑽苑本周五起開始揀樓前，首個綠置居項目新蒲崗景泰苑錄得2房戶易手個案。單位為景泰苑低層20室，實用面積395方呎，2房間隔，新近以470萬元未補價成交，實呎11,899元。原業主2017年1月以212萬元未補價購入，持貨4年帳賺258萬元，單位勁升1.21倍。

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