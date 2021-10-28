經濟

許家印抵押布力徑屋料套現3億

【明報專訊】中國恒大（3333）財困，日前更有指中央要求公司主席許家印以其私人財富緩解中國恒大的債務危機，土地註冊處顯示，由許家印相關人士持有之山頂布力徑洋房，本月由中國建設銀行（亞洲）承造按揭，估計可套現約3億元。

土地註冊處顯示，上述山頂布力徑10號B屋，於10月19日獲中國建設銀行（亞洲）承造按揭，惟未有顯示按揭金額。物業由源訊有限公司持有，董事為譚海軍，據悉為許家印「管家」。該洋房現時市值約7億元，若以按揭上限約40%計算，估計可套現約3億元。事實上，許家印出任董事的巨山有限公司 ，上月亦轉由譚海軍出任董事，該公司正持有毗鄰的布力徑10號C屋。

永光譚逢敬等7500萬沽深9四房戶

此外，市場消息稱，香港仔深灣9號6座中層B室，實用1703方呎，4房間隔，最新連車位以約7500萬元售出，實呎44,040元。單位由耀能置業有限公司2011年約4243萬元購入，翌年再以155萬元購入車位，共涉4398萬元，帳面獲利約3102萬元或約七成。資料顯示，耀能置業董事包括永光地產大股東譚逢敬等。

內地女裝董事長25萬租出銀景峯洋房

中原區域營業董事陳沛堯稱，西貢銀景峯單號屋，實用2977方呎，4房4套房間隔擁6547方呎花園及私人泳池，以25萬元租出，創西貢屋苑洋房新高。業主為環宇發展亞太有限公司，公司董事為內地時尚女裝潮牌洛麗帕董事長林聰麗，上月1.575億元買入，租金回報1.9厘。

上 / 下一篇新聞

麗展呎價2.2萬奪廣播道地 涉逾16億 區內地價15年升1.3倍 發展商稱物有所值
麗展呎價2.2萬奪廣播道地 涉逾16億 區內地價15年升1.3倍 發展商稱物有所值
MOUNT NICHOLSON 推6伙下周四起招標
MOUNT NICHOLSON 推6伙下周四起招標
朗城匯1房705萬沽 3年升三成
朗城匯1房705萬沽 3年升三成
官方樓指連跌兩月 首3季仍升4.3%
官方樓指連跌兩月 首3季仍升4.3%
陳冠希旗下品牌12萬租皇九地舖
陳冠希旗下品牌12萬租皇九地舖
港交所IPO轉弱 歐冠昇：監管風暴影響 稱不能單看一季表現 上季少賺3%
港交所IPO轉弱 歐冠昇：監管風暴影響 稱不能單看一季表現 上季少賺3%
恒指跌逾400點 瑞信稱未宜重返中國市場
恒指跌逾400點 瑞信稱未宜重返中國市場
李寧配股集資逾76億 稱用於業務擴充
李寧配股集資逾76億 稱用於業務擴充
ASM太平洋上季賺10億新高 新增訂單放緩
ASM太平洋上季賺10億新高 新增訂單放緩
標普降佳兆業評級 1年內再融資風險大 1/3內房財務受壓 明年1月迎美元債到期高峰
標普降佳兆業評級 1年內再融資風險大 1/3內房財務受壓 明年1月迎美元債到期高峰
內地奶業龍頭伊利入主澳優
內地奶業龍頭伊利入主澳優
主打「先買後付」 Atome駐港一年活躍用戶10萬
主打「先買後付」 Atome駐港一年活躍用戶10萬
信置黄志祥：留意北部都會區招標機會
信置黄志祥：留意北部都會區招標機會
匯豐高端客AUM半年增近三成
匯豐高端客AUM半年增近三成
環聯調查：先買後付出糧貸款漸受關注
環聯調查：先買後付出糧貸款漸受關注
港拍賣19條頻譜 香港電訊投得7條
港拍賣19條頻譜 香港電訊投得7條
平保上季純利跌31% 受資本市場拖累 新業務價值同挫逾三成
平保上季純利跌31% 受資本市場拖累 新業務價值同挫逾三成
富邦荃灣設首中小企銀行服務中心
富邦荃灣設首中小企銀行服務中心
Alphabet上季收入增四成 14年最勁 蘋果新私隱政策 反令廣告商轉投Google
Alphabet上季收入增四成 14年最勁 蘋果新私隱政策 反令廣告商轉投Google
加央行結束QE 料最快明年4月加息
加央行結束QE 料最快明年4月加息
月度活躍用戶減 羅賓漢上季虧損擴1.6倍
月度活躍用戶減 羅賓漢上季虧損擴1.6倍
張兆聰：房託與美債息差已反映利淡因素
張兆聰：房託與美債息差已反映利淡因素
李曉佳：啤殼路絕 小型投行退出舞台
李曉佳：啤殼路絕 小型投行退出舞台
技術取勝：華能國際中線恐尋底
技術取勝：華能國際中線恐尋底
HKTVmall超市搶攻將軍澳南
HKTVmall超市搶攻將軍澳南
馬雲被爆荷蘭考察農業科技
馬雲被爆荷蘭考察農業科技
劉思明：電力股逆巿升 金風走勢強
劉思明：電力股逆巿升 金風走勢強
周顯：大牛市 盲的都可賺錢
周顯：大牛市 盲的都可賺錢
湯文亮：大塞船是軍事調動？
湯文亮：大塞船是軍事調動？
瑞銀：「房住不炒」未變 續看淡內房股
瑞銀：「房住不炒」未變 續看淡內房股
富瑞張永添：房地產稅添不明朗 內房短期審慎
富瑞張永添：房地產稅添不明朗 內房短期審慎