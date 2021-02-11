MOUNT NICHOLSON 推6伙下周四起招標

招標單位包括3樓C室、3樓D室、15樓C室、15樓D室、16樓C室及16樓D室，屬4套房設計，C室實用介乎4186至4259方呎；D室實用介乎4544至4601方呎。另外，新地（0016）旗下鄰近奧運站的現樓盤瓏璽，相隔2個月，再錄一手成交。單位為1座32樓B室，實用1041方呎，3房套間隔，以招標形式售出，成交價3445.71萬元，實呎3.31萬元。

星凱．堤岸兩周累沽690伙 套近70億

信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS昨連沽3伙2房戶，包括5A座地下C室，實用417方呎連263方呎花園，成交價997.6萬元，實呎23,923元。另5B座6樓D室，實用458方呎，以953.6萬元售出，實呎20,821元；以及5A座8樓B室，實用449方呎成交價1096.8萬元，實呎24,428元。

近期大型新盤、中洲置業火炭星凱．堤岸自本月16日起開售，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目兩周內累沽690伙，套現近70億元，佔全盤可售單位近八成。楊又稱，星凱．堤岸昨日再售出1座38樓H室，實用面積568方呎，屬2房連工作間，成交價1113.8萬元，實呎19,609元。

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此外，將於周六首輪開售438伙的九建（0034）將軍澳海茵莊園，市場消息稱，項目自上周六起收票，5日累收逾5000票，超額認購逾10倍，將於明日下午1時截票。長實元朗洪水橋#LYOS，最快今日開價。