經濟

麗展呎價2.2萬奪廣播道地 涉逾16億 區內地價15年升1.3倍 發展商稱物有所值

【明報專訊】中小型發展商求地若渴，不惜高價投地。新一份施政報告公布後首幅截標官地、九龍塘廣播道79號，上周五截標，最終由麗新發展（0488）爆冷以16.083億元擊退16家發展商奪標，以最高可建樓面7.16萬方呎計，每方呎樓面地價約22,465元，除為市場預期上限外，亦較15年前信置（0083）以每呎樓面地價9868元投得的廣播道地（現為逸瓏）高約1.3倍。麗展表示，豪宅屢創新高價，認為是次中標廣播道地是物有所值。

明報記者 甘潔瑩

麗展中標的住宅地皮，為已啟用近半世紀的香港電台教育電視中心，位處星輝豪庭及尚御之間，項目後方為龍翔道，是來往東西九龍的主要幹道；地皮面積2.39萬方呎，可建樓面約7.16萬方呎，預計提供80伙。麗展高級副總裁潘銳民接受查詢時表示，地皮位於傳統豪宅區，供應罕有，擬主打中至大型的分層住宅，將因應項目後方鄰近公路，會透過設計解決有關噪音問題。被問及為何以高價投地，他表示，豪宅項目做價屢創新高，對市場前景具信心，認為物有所值。他又稱，未來仍積極物色發展機會，長遠看好本港經濟及樓市發展。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，地皮坐落於傳統豪宅區域，是本年度唯一位於九龍區的住宅官地，預計項目落成後，每方呎以4萬至4.2萬元推售。

擬透過設計解決公路噪音問題

地皮上周五截標，入標者多為本地大孖沙，如長實（1113）、新地（0016）、信置、會德豐等。事實上，曾有「五台山」之稱的廣播道，已有逾15年未有推出住宅官地招標，廣播道對上一幅官地，要追溯到2006年11月，由信置在拍賣場上以19.4億元投得廣播道1號地皮（現為逸瓏），以可建樓面約19.65萬方呎計，每方呎樓面地價9868元，較底價高出76%、一度刷新九龍官地每方呎樓面地價紀錄。據土地註冊處資料顯示，逸瓏本月中旬，一個實用面積1093方呎3房連套房及工人套房單位，連一個車位以3080萬元易手，實呎29,644元，廣播道地皮每呎樓面地價較二手呎價僅低約20%。

麗展兩年多奪3幅小型地

翻查資料，麗展近年積極參與競投官地及市建局的項目，大多為可建樓面10萬方呎以下的項目，對上一次中標官地已是2019年，該年3月以2.098億元投得元朗大旗嶺一幅尚未有提供車路的元朗大旗嶺住宅地，前身為嶺文學校，並在2005年停辦，可建樓面42,157方呎，每方呎樓面地價4977元，出價較次標1.222億元高72%。麗展中標後曾稱，上述地皮總投資約5億元，預計2024年落成。

大旗嶺地中標價貴次標七成

麗展同年4月亦中標市建局重建項目，為觀塘恒安街商住重建項目，中標價8.83億元，以項目可建樓面7.65萬方呎計，每方呎樓面地價約12,312元，較市場估值上限7.2億元高23%。據市建局資料亦顯示，該項目次標入標價為8.29億元，即麗新中標價較第二標略高6.5%。

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