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鵬格斯李浩德：恒指見底 加倉強勢科技股

【明報專訊】本月內，恒指由約24,000點回升至26,000點水平，鵬格斯資產管理首席投資總監、C基金中國股票基金經理李浩德在接受本報專訪時表示，恒指在走勢上看似有好轉，但整體形勢不宜過分樂觀。他續稱，港股近月每日成交金額仍處低水平，僅月中曾單日錄得1796億元成交，其餘日子成交金額普遍不足1500億元，反映市場對前景看法仍較為保守。此外，港股上升主要是受個別消息影響，如阿里巴巴（9988）創辦人馬雲前往西班牙度假、美團（3690）壟斷罰款34.42億元，僅佔境內收益3%等，都令集團陰霾見明朗，從而帶動恒指上升。

李浩德表示，港股主要形勢未完全好轉，如中國內地的監管政策持續出台，國家主席習近平早前表示，無論國企或民企的產出都要重新分配等。另外，上周末，內地監管總局辦公廳印發《關於加強連鎖食品經營企業食品安全監管的通知》，要求進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管，全力守護人民群眾「舌尖上的安全」。通知一出，中資餐飲股應聲下挫，可見內地監管仍會持續及影響投資者信心。

勿沾手三線科技股

雖然今年港股受內地監管政策而變得波動，但李浩德指出大市已見底，「早前，科技股下跌是由於行業走勢所影響，另外在過去兩次波動市况下板塊被沽空。但目前行業大致上回復強勢，今年下半年表現亦優於上半年，相信未來投資者不會隨便沽空科技股。」

投資部署上，他透露近日已增加科技股持倉，但提醒由於形勢仍未完全轉強，因此選股上會考慮個別因素較強之股份。當中看好騰訊（0700），預期在科技行業好轉的情况下會受惠。另外，公司的遊戲業務亦不俗，即使早前有政策出台，並限制12歲以下兒童玩遊戲，但實際上對騰訊影響不大，遊戲版號持續成功審批，反映不利影響已全然消散，因此亦同樣看好遊戲板塊。

其他看好的企業包括有京東（9618），因過去幾季業績理想，平台活躍人數是行業數一數二，投資上會較安穩。至於美團，他持觀望態度，雖然內地市監總局已宣布34.42億元的罰款金額，僅佔公司境內收益3%，不過騎手福利問題引伸的成本上漲，都令企業前景存在隱憂。總括而言，即使認為大市已見底，但形勢仍未完全轉強的情况下，不宜過於進取，亦不會沾手三線科技股。

料通脹升溫加息 可選銀行股

本周一（25日），匯控（0005）宣布今年第三季列帳基準除稅前利潤按年增75.76%至約421.4億元，好過市場預期。另又宣布會對普通股展開回購，涉及最多約20.42億股普通股。李浩德表示，匯控基本面不俗，5月時股價跌至40元水平，是由於美債息見頂回落所致。他指出，銀行業是「百業之母」，未來會受惠經濟復蘇，如利息增加，股票買賣、財富管理及保險業務亦會持續好轉。

展望未來，預期匯控收入增長及重組業務進展，以及信貸成本下降，相信未來公司幾個季度可展示出亮麗業績，「若投資者憂慮通脹升溫及加息，銀行股會是較受惠的行業。」

新能源汽車上游行業較值博

其他投資機遇上，他表示，會以碳中和主題包括新能源汽車、光伏相關作為持股重心。事實上，新能源汽車是大勢所趨，不少企業如小米（1810）都開始研發，當中看好寧德時代（深：300750）及比亞迪（1211）。他又稱：「新能源汽車行業之中，下游競爭較大，如『電動車三傻』要留意每月銷量，反之，上游選擇不多，如電池製造商寥寥可數，投資上會較為值博。」因此，他會配置較多於上游企業多於下游，另外電池相關材料亦可考慮。

「保房不保企」 內房股已轉勢

李浩德表示，目前持倉有三成投資港股，兩成為A股，約一成當為美股，其餘則為現金，現階段投資上會傾向保守。未來投資方向亦要「靠邊站」，跟隨國家政策，因此內地被監管行業如教育股會盡量避免沾手。至於內房股方面，他認為行業已經轉勢，主要是9月中，內地官員指出要「保房不保企」，市場上不容許出現爛尾樓，會盡量協調資源保證期房如期交付，維護住房消費者的合法權益。與此同時，對個人物業按揭審批放寬，包括未來一年加大及提前釋放按揭額度，都可以令一手市場保持銷售。

黃清瑤 明報記者

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