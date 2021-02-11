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#LYOS低密度設計 北都概念第一盤

【明報專訊】最新《施政報告》公布港府將在新界打造全新北部都會區鴻圖大計後、區內首個推出市場的全新住宅盤正式登場；長實（1113）旗下樓花期長約2年的洪水橋#LYOS，即將開價；項目提供341伙，有別於市區樓盤，#LYOS採用低密度設計，除主打1房和2房戶型外，也提供花園特色戶，讓住戶享受大自然環境，是首個「食正」北部都會區概念的新盤。

明報記者 容婌維

攝影 鄧宗弘

關鍵日期為2023年9月的#LYOS，由9座住宅大樓組成，其中5座為4層高住宅，提供分層單位；另4座樓高兩層，只設複式戶，全盤提供341伙。項目位於洪水橋洪元路2號，毗鄰長實同系、樓齡約21年之瑞豐華庭，與輕鐵洪水橋站相距約5分鐘路程。

單位總數341伙 最細202呎起

#LYOS提供的標準戶，涵蓋開放式至兩房戶型，合共提供232伙，實用面積介乎202至482方呎；項目另外設有109伙連花園特色單位，戶型為開放式至3房1套複式單位，實用面積由216至806方呎，主要位處於1A至2B座地下、以及複式A座至複式D座。

可留意的是，位處複式A座至複式D座、為數51伙的花園複式特色戶，命名為「層層叠趣」，住戶可於單位內享受親近大自然的樂趣；上述花園複式戶每層均設戶外空間，地下連接花園，花園面積由85至795呎不等；1樓連接平台，單位亦內有樓梯通往天台。

與輕鐵洪水橋站相距約5分鐘路程

長實已向傳媒開放#LYOS的示範單位，以1A座3樓M室為藍本，實用面積462方呎，屬兩房連開放式廚房設計（連裝修及經改動）。單位內籠間隔方正，設計師將兩房之間，以及客廳之部分牆身拆除，改以層架作分隔，增強單位空間感，把整個單位改造成半開放式空間。

主人睡房方面，設計師於牆身設置開放式衣櫃、房間放置雙人牀，並可做到「三邊落牀」，惟雙人牀尾已屆主人房原則的牆身及房門位置，若住戶不作拆牆裝修，相信只能把睡牀靠牆擺放。另一房間設為書房，放置書枱及座椅。

兩房單位開則方正 浴室設窗戶

單位配置開放式廚房，示範單位未有大改動，保留交樓標準之廚櫃、配套家電；設計師於廚房對出位置劃為飯廳，放置飯桌。浴室同樣維持交樓標準狀態，設有窗戶及配有浴缸。

#LYOS大部分單位如上述示位開則方正，惟部分單位的房間有斜角位，買家需留意；相關單位包括第1C座C室、D室，及第2A座D室，一律為兩房間隔，其中一間睡房呈六邊形，或影響空間運用。

另可留意的是，項目約98%單位配置開放式廚房，設有梗廚之單位僅11伙，包括10伙兩房戶及1伙3房1套複式單位。此外，開放式單位之廚房位置亦各有不同，部分靠近單位大門，部分單位如第2B座B、C室，則靠近單位盡頭位置，住戶或需審視睡牀等家具擺位。

此外，#LYOS位置並不鄰近港鐵站，住戶需於輕鐵洪水橋站，乘搭輕鐵往天水圍，再轉乘港鐵往返外區。

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