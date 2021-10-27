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比墅「皇宮屋」8028萬沽 業主料損手9%

【明報專訊】樓價持續高企，大埔比華利山別墅一幢「皇宮屋」，上月以8028萬元售出，為該屋苑近3年來最大額二手成交，惟原業主扣除使費後料實蝕約770萬元或9%離場；同時，恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基侄孫，以3398萬元售出跑馬地紀雲峰一個單位，賺幅僅約6%。

屬屋苑近3年最大額二手成交

土地註冊處資料顯示，比華利山別墅溫莎道單號「皇宮屋」，9月底以8028萬元售出，洋房實用面積5230方呎、實呎15,350元；原業主2011年以8380萬元購入，持貨10年，帳面貶值352萬元或4.2%，如連同其他使費，料實蝕逾770萬元或9%離場。

屋苑對上一宗「皇宮屋」成交，於2018年11月錄得，當時一幢實用6371方呎湖景道「皇宮屋」，連7個車位以9980萬元售出，實呎約15665元；原業主2012年以逾1.15億元購入，持貨6年多後，若連使費料實蝕約2120萬元或18%。

「四叔」侄孫沽售紀雲峰賺6%

另土地註冊處資料顯示，紀雲峰低層C室，實用面積1451方呎、屬兩房兩套間隔，早前以3398萬元售出、實呎23,418元，原業主彩麗國際集團有限公司（COLOURFUL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED），公司董事為李恆輝（LEE HANG FAI HUMPHREY），即「四叔」胞兄李兆麟及資深投資者兆安李太（李佘少鴻）的孫兒，亦即「四叔」的侄孫；該家族2012年以3194.8萬元購入，帳面獲利203.2萬元，賺幅僅約6%。

此外，土地註冊處資料顯示，九龍塘逸瓏第6座低層C室，實用面積1039方呎、三房間隔，本月中連車位以3080萬元售出、實呎29,644元，登記買家為侯澤勤（HAU JEFFREY CHAK-KIN），中英文名字均與電競椅品牌Zenox創辦人之一侯澤勤名字相同，料為同一人；原業主2011年以2163萬元購入單位、及後於2013年以138萬元購入車位，合共即2301萬元，帳面獲利779萬元或34%。

柏濤灣洋房17年升近1.4倍

另世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢柏濤灣雙號屋，實用面積3708方呎，4房雙套間隔，原業主減價1200萬元或12%後，以8800萬元售出、實呎23,732元。據悉，物業現時月租14萬元，意味租金回報率約1.9厘；原業主2004年以3750萬元購入，幅面賺5050萬元或近1.4倍

相關字詞﹕柏濤灣 侯澤勤 逸瓏 李恆輝 兆安李太 紀雲峰 豪宅成交 比華利山別墅 皇宮屋

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