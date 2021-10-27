泛海洪水橋新盤涉逾千伙 明年初申預售

泛海執行董事關堡林回應本報查詢時稱，集團計劃明年初，為旗下洪水橋田心路全新住宅項目，入紙申請預售樓花同意書，爭取最快明年第二季、或第三季銷售樓花。項目初步預計於2024年初落成。

最快明年中銷售樓花

戶型分類方面，關堡林表示，因應市場需要，集團不斷就項目的單位面積、間隔設計作出調整優化，將會瞄準年輕家庭和換樓客戶群。項目擬建5幢約12層高中密度大廈，提供逾1000伙，逾五成屬實用面積約400方呎兩房戶型，其餘為實用面積約300餘方呎一房戶型，以及實用面積約500方呎三房戶型，並提供小量連地下花園或天台特色戶（實用面積與標準戶相若）。

瞄準家庭客 主打兩房戶

關表示，洪水橋一帶除受惠北部都會區概念，在對外交通方面，有毗鄰西部通道的優勢，前往深圳西部如蛇口、前海，以及深圳寶安國際機場等均方便。

上述泛海洪水橋項目，就補地價問題與政府經過多年磋商，終於在去年底達成協議，補地價總金額涉逾20億元，以項目總樓面約52萬方呎計，每方呎樓面價約4000元，預計整個項目總投資額將超過40億元。