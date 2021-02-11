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海茵莊園加價加推 438伙周六開售 長實洪水橋#LYOS 日內開價加入戰圈

【明報專訊】市場最新焦點盤、九建（0034）將軍澳石角路10個月樓花海茵莊園，收票反應持續理想，最新加推156伙應市，開放式戶折實價388萬元起；項目自上周六（23日）至今，暫收逾4000張入票，發展商昨晚上載銷售安排，本周六（30日）首輪開售438伙，即超額認購8倍。此外，長實（1113）預告，旗下洪水橋新盤#LYOS，亦擬日內開價加入戰圈。

明報記者 陳寶恩

九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園自上周六起開放示範單位、並接受公眾入票後，反應理想，現時累收逾4000票；項目昨日首度加推涉156伙，單位實用面積204至428方呎，包括48伙開放式戶、94伙1房戶、14伙2房連儲物室，維持最高3%折扣，折實價388.8萬至920.2萬元，整批折實均呎22,784元，比上周五首張價單折實均呎20,921元，高約9%。

不過，若撇除樓層和景觀因素，海茵莊園是次新加推單位，加幅算溫和；以2號價單1座15樓A8室為例，實用428方呎2房戶，折實價899.6萬元、折實實呎21,018元，比1號價單樓下一層的12樓A8室（不設13、14樓），折實價887萬元、折實實呎20,726元，高1.4%，如扣除樓層因素，實際加幅小於1%。

海茵莊園4天累收逾4000票

另一方面，長實旗下洪水橋#LYOS亦準備出擊；長實高級營業經理楊桂玲昨日表示，#LYOS預計48小時內開價（約周四）、不少於69伙，涵蓋各類戶型，而花園複式戶擬招標。

楊補充，項目擬為買家提供過渡性貸款及高成數按揭等。被問及近期多個主打細單位的新盤同時推出，楊桂玲回應指，項目提供多款特色戶，加上所處地區不同，賣點與其他樓盤有別。

長實擬提供過渡貸款高成數按揭

此外，位處元朗錦田、路勁（1098）旗下已屆現樓的山水盈，最新以3337.76萬元及3411.53萬元（未包含車位價錢），售出11號及17號洋房，兩幢洋房實用分別2101方呎及2107方呎，屬4房雙套，另連花園及天台等，實呎15,886元及16,191元；項目過去兩日錄3宗洋房成交，套現逾1億元。

維峯．浚匯周六新一輪賣11伙

新地（0016）大埔白石角雲滙最新以1010萬元，售7座17樓A2室，屬實用面積510方呎2房戶、實呎19,804元。

另恒地（0012）旗下已屆現樓的天后維峯．浚匯，新加推28伙開放式及1房戶；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，單位折實價580.75萬至1003.48萬元、折實實呎27,443至37,867元，安排本周六開售其中11伙。維峯．浚匯累售157伙，佔項目可售單位176伙逾89%，套現逾11億元。

相關字詞﹕明翹匯 雲滙 山水盈 維峯．浚匯 海茵莊園

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