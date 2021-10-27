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2021年10月27日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
彭博：中央勒令許家印私產抵債 監控恒大銀行帳戶 確保資金用於未完工樓盤
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鷹瞳科技優矩互動昨起招股 首日孖展已足額
周凱旋冀港「再工業化」助年輕人發展 維港投資多個「未來」項目 涵蓋食物物料
新特首條件「由政府想好了」
富達減投資動力煤 2040年全棄
港上月進出口增幅放緩
內地生豬價跌 萬洲首3季利潤跌近12%
華僑永亨伙平安銀行攻南北理財通
fb季收遜預期 歸咎蘋果新策 今季指引預告或續放緩 股價挫4%
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老虎證券購券商蓄勢攻港
匯豐信用咭買麥記回贈多
劉思明：電動車火熱 4S股有得炒
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泛海洪水橋新盤涉逾千伙 明年初申預售
比墅「皇宮屋」8028萬沽 業主料損手9%
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#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
洪水橋未來將成鐵路沿線區域
鵬格斯李浩德：恒指見底 加倉強勢科技股
劉思明：電動車火熱 4S股有得炒
【明報專訊】港股繼續調整，消化早前升得較快的沽壓。對比一眾行業及概念，汽車股的升勢相當具韌性，電動車以外，汽車部件及4S股也可留意。
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