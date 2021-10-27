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Tesla市值破萬億美元 美股三大指數做好

【明報專訊】美國大企業公布第三季度業績表現對辦輪流推動美股上升。繼電動車公司Tesla（特斯拉）（美：TSLA）股價破頂，市值突破1萬億美元大關，昨晚輪到道指成份股Home Depot（家得寶）（美：HD）早段創新高並帶動指數向好，截至昨晚香港時間11時10分，道指及標指分別升0.35%及0.67%齊創新高，納指則升0.79%。

家得寶連升12天創上市以來紀錄

特斯拉股價升勢由上周延續，昨晚再抽高6.11%，高見1087.43美元新高，市值升至10,916億美元。不過，資金亦持續追入家得寶，該股更連升12天創上市以來紀錄，到昨晚再升0.23%至372.1美元，一度高見373.98美元新高。

另一方面，因為通用電氣（美：GE）季績好過預期，每股盈利高達0.57美元，按年增長18.75%，加上其提高全年每股盈利預期至介乎1.8至2.1美元，遠高以往所定的1.2美元，刺激股價抽高3%。

不過，同於昨晚公布季績的綜合製造股3M（美：MMM），每股盈利見2.45美元，雖然比市場預期的2.22美元高，但展望全年每股盈利只介乎9.7至9.9美元，比原先預算的9.7至10.1美元為低，該公司股價升幅明顯放緩，只升0.34%。至於將於周二收市後公布季績的Alphabet（美：GOOGL）及微軟（美：MSFT）則維持升勢。

戴姆勒52周新高 推升德股

歐洲市場方面，德國DAX、英國富時100及法國CAC指數截至昨晚11時10分，分別升1.08%、0.6%及0.88%。當中汽車股戴姆勒（德：DAI）創52周新高，曾高見84歐元，升幅亦達0.62%，見83.4歐元，並帶動德國股市上升。

（綜合報道）

[國際金融]

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