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fb季收遜預期 歸咎蘋果新策 今季指引預告或續放緩 股價挫4%

【明報專訊】facebook（美：FB）上季純利勝預期，純利按年升17％至92億美元（約715億港元），但受到蘋果公司更新私隱權政策影響和全球電子產品出貨受阻，收入表現未如理想，有關情况可能伸延在今季，facebook同時給出低於市場預期的第四季指引。季內旗下facebook、Instagram、Whatsapp應用程式的每日活躍的用戶增至28.1億人，勝市場預期，以及公司宣布加碼回購價值500億美元股票。facebook昨晚開市不久已下跌，至今早零時大跌4%。

facebook上季收入按年升35％至290億美元，稍遜市場預期的295億美元，每股盈利受惠股份回購按年升19％至3.22美元，勝市場預期。不過，facebook預計第四季度銷售額將介乎315億至340億美元，低於市場預期的348億美元。facebook將銷售增長放緩歸咎於蘋果公司的隱私規則更新政策，自蘋果公司於4月正式開始要求應用程序詢問用戶是否希望被跟蹤後， facebook的主要收入來源廣告銷售額，早前已出現增長放緩。

上季純利92億美元 勝預期

全球零部件和有關消費品出貨量放緩亦會影響facebook第四季收入，這導致廣告商在傳統的銷售旺季前暫停部分廣告支出，以避免推廣他們可能無法交付的商品。facebook競爭對手Snapchat於上周曾警告投資者，全球供應鏈問題將影響12月的廣告業務，這亦令外界關注主要依賴數字廣告為收入的公司。

下季公布「元宇宙」相關財務業績

facebook於業績前夕傳出會改名，新名字據傳將反映出 facebook在新業務「元宇宙」等方面的野心，但公司在最新業績會上未有提及。公司管理層在業績會上表示，下一季度將公布「facebook Reality Labs」 的財務業績，主要涉及虛擬實景（VR）軟硬件商品和服務等，與現有的社交平台業務劃分，讓投資者看到與「元宇宙」相關的成本和收入。管理層預計，對新業務的投資將使公司今年度運營利潤減少約100億美元，冀未來幾年繼續增加投資。facebook創辦人朱克伯格於記者會上大談公司建立「元宇宙」業務的願景，目標是將「元宇宙」業務足以覆蓋全球10億人口，同時以實現數以億計的數碼商務。他亦暗示，公司建立自己的AR或VR平台，旨在減少對蘋果公司或Google的依賴。

優先吸納18至29歲用戶

朱克伯格同時宣布最新戰略，他表示，雖然facebook歷來專注於擴大服務以吸引最多的用戶，但未來將優先考慮18歲至29歲的年輕用戶。據公司內部研究人員於3月份發布的一份報告顯示，facebook目前正失去青少年和年輕人的歡迎，年輕人參與度放緩的擔憂日益加劇，與30歲以上的用戶相比，青少年花費更少的時間在facebook上發帖。數據顯示，美國青少年（Teenagers）在facebook的使用時間按年跌16%，20至30歲以下美國年輕人亦跌5%，以及青少年新用戶註冊人數正在下跌。

（綜合報道）

[國際金融]

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