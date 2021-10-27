經濟

華僑永亨伙平安銀行攻南北理財通

【明報專訊】各銀行在上周開通跨境理財通服務，華僑永亨銀行與中國平安（2318）屬下的平安銀行合作，展開南向和北向業務。華僑永亨銀行零售銀行主管陳紹樂表示，平安銀行有1億個客戶，透過跨境理財通合作可為該行吸收客戶，期望在明年可將境外財富管理客戶數目增加一倍。目前內地客戶開設南向通賬戶可在一至兩個工作天完成，預期中港恢復通關正常後，北向客戶開戶也可在相若的時間內完成。

冀境外財富管理客戶明年倍增

跨境理財通的南北合作銀行，大多數是同一集團在港澳和內地的分支機構，不過華僑永亨並非與子公司華僑永亨銀行（中國）合作。

華僑永亨銀行行政總裁歐陽麗玲表示，母行華僑銀行早期已建議開放探索與其他內地銀行合作的機會，經過與多間內地銀行磋商後，最終在5月確定與平安銀行合作，看好平安銀行的金融科技和大灣區服務較強。除理財通外，日後集團亦有意和平安銀行在東南亞業務等地方合作。

歐陽麗玲表示，目前華僑永亨在平安銀行設有戶口的客戶不多，因此目前業務以南向通為主，滿意目前開戶數目。陳紹樂表示，內地大多理財產品是持有後等待價格升值，南向通則提供每月派息基金提供穩定回報，加上環球多元化產品協助分散投資，內地客會對此有與趣。

相關字詞﹕平安銀行 華僑永亨 跨境理財通 大灣區

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