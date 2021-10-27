經濟

富達減投資動力煤 2040年全棄

【明報專訊】美資基金公司富達國際昨日公布，承諾在2050年或之前實現淨零碳排放，並承諾於2030年或之前將投資組合中的二氧化碳排放量，從2020年水平削減一半。為確保投資組合達標，該行將在2030年逐步淘汰在經合組織國家的動力煤行業投資，並於2040年淘汰全球動力煤行業的所有投資。富達表示，如果企業在1至3年的預期時間內，未能顯示淨零碳排放進展，該行將考慮撤資。

企業設3年減排期限 未達標或撤資

富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝表示，該行將致力與企業合作推動氣候轉型，亦明白有些企業的業務與未來淨零碳排放並不相容，但若企業無法或不願改變，撤資是最後手段，也是唯一的結果。該行亦會適時檢視目標及作出調整，以配合創新和科技發達。

富達亦公布將採用專屬氣候評級，評估投資企業是否真正符合淨零碳排放標準，並為旗下基金的淨零碳排放進程制定目標。

在該行投資範圍內所有企業均被評級，若企業被未有配合淨零碳排放目標，富達會敦促企業減排。

全球各大投資機構近年推動綠色金融，而渣打在5月至6月在全球訪問2000名富裕和高淨值投資者，其總資產淨值達到110億美元，他們的可持續投資佔整體投資者組合的比重正在上升，有13%投資者將逾四分之一的資金投放於可持續投資方案，較去年急增11個百分點，當中香港投資者的比率為9%，屬偏低水平。

港可持續投資比例遜全球

調查顯示，香港投資者對可持續投資有多項顧慮，例如有38%受訪者憂慮它的財務表現，48%認為它太複雜，34%認為其風險太高。渣打指出，有54%香港投資者認為，他們對可持續投資的認識不足，高於受訪市場平均的46%，或因此令他們對可持續投資卻步，該行認為應提高可持續投資的透明度及提供更多建議，若能獲得專業指引，有66%香港受訪者表示作出投資決定時，會感到更安心。

相關字詞﹕富達 可持續投資 綠色金融 碳排放 渣打

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