經濟

新特首條件「由政府想好了」

【明報專訊】新一屆特首選舉在即，被問及香港特首要有何條件，維港投資創辦人周凱旋笑稱「由政府自己想好了」，不過她坦言希望在培育創科的做法上「要有很大的分別」。她笑言，自己從來對人無期望，「可能因為我係女人」。

向深港星推介發展糧食生產技術 曾遭拒

周凱旋提到，她曾於2013年分別向香港、新加坡及深圳3地政府進行推介報告，希望發展糧食生產技術；惟3個政府給出的態度截然不同，其中甚至有政府表示「我們無興趣，我們無地給你們」。雖然未有透露港府當時的回應，周凱旋認為每屆政府也有「醒覺科技的重要」，更表示旗下投資「既然已有成品給大家看到，就盡綿力去做」。

她表示，自己無特別估計各地政府反應，「主要是李先生喜歡分享，他自己很興奮，所以我們就做」；而根據不同經驗，得出「反差頗大」的感覺。

問及旗下投資如何落戶香港，周凱旋直言「也要對方願意讓你落地才行」，不過認為產品只要受歡迎，就會自然落地。她強調公司一直努力尋覓不同合作，「我們可以主動走入廚藝學院，讓未來廚師知道如何應用新食材，創造新事物。」

周凱旋稱，維港投資正與不少本地企業合作，不過未有透露更多詳情。她又指，「我覺得我們香港人很聰明，在品牌、產品利用新科技的成功，也是指日可待」，認為「香港不要害怕與眾不同」。

相關字詞﹕創科 維港投資

上 / 下一篇新聞

彭博：中央勒令許家印私產抵債 監控恒大銀行帳戶 確保資金用於未完工樓盤
彭博：中央勒令許家印私產抵債 監控恒大銀行帳戶 確保資金用於未完工樓盤
當代置業違約 冀資產重組
當代置業違約 冀資產重組
星展：內地引入房產稅試點 或撤「限購」
星展：內地引入房產稅試點 或撤「限購」
穆迪檢討澳博評級 展望負面
穆迪檢討澳博評級 展望負面
大行續唱淡 海底撈再挫5％ 連瀉4日
大行續唱淡 海底撈再挫5％ 連瀉4日
鷹瞳科技優矩互動昨起招股 首日孖展已足額
鷹瞳科技優矩互動昨起招股 首日孖展已足額
周凱旋冀港「再工業化」助年輕人發展 維港投資多個「未來」項目 涵蓋食物物料
周凱旋冀港「再工業化」助年輕人發展 維港投資多個「未來」項目 涵蓋食物物料
富達減投資動力煤 2040年全棄
富達減投資動力煤 2040年全棄
港上月進出口增幅放緩
港上月進出口增幅放緩
內地生豬價跌 萬洲首3季利潤跌近12%
內地生豬價跌 萬洲首3季利潤跌近12%
華僑永亨伙平安銀行攻南北理財通
華僑永亨伙平安銀行攻南北理財通
fb季收遜預期 歸咎蘋果新策 今季指引預告或續放緩 股價挫4%
fb季收遜預期 歸咎蘋果新策 今季指引預告或續放緩 股價挫4%
Tesla市值破萬億美元 美股三大指數做好
Tesla市值破萬億美元 美股三大指數做好
荷退休基金擬分段售化石燃料投資組合 涉逾1355億
荷退休基金擬分段售化石燃料投資組合 涉逾1355億
張兆聰：博加價炒上 農夫山泉趁低收集
張兆聰：博加價炒上 農夫山泉趁低收集
技術取勝：青島啤酒擺脫向下走勢
技術取勝：青島啤酒擺脫向下走勢
老虎證券購券商蓄勢攻港
老虎證券購券商蓄勢攻港
匯豐信用咭買麥記回贈多
匯豐信用咭買麥記回贈多
劉思明：電動車火熱 4S股有得炒
劉思明：電動車火熱 4S股有得炒
周顯：恒大賣產不成 疑「分贓」不勻
周顯：恒大賣產不成 疑「分贓」不勻
湯文亮：減稅是加稅前奏曲
湯文亮：減稅是加稅前奏曲
盧楚仁：負面因素浮現 歐元危矣
盧楚仁：負面因素浮現 歐元危矣
海茵莊園加價加推 438伙周六開售 長實洪水橋#LYOS 日內開價加入戰圈
海茵莊園加價加推 438伙周六開售 長實洪水橋#LYOS 日內開價加入戰圈
泛海洪水橋新盤涉逾千伙 明年初申預售
泛海洪水橋新盤涉逾千伙 明年初申預售
比墅「皇宮屋」8028萬沽 業主料損手9%
比墅「皇宮屋」8028萬沽 業主料損手9%
市建局觀塘重建四五期 批建216萬呎樓面
市建局觀塘重建四五期 批建216萬呎樓面
尖沙嘴福臨門巨舖 「殼后」1.8億沽
尖沙嘴福臨門巨舖 「殼后」1.8億沽
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
洪水橋未來將成鐵路沿線區域
洪水橋未來將成鐵路沿線區域
鵬格斯李浩德：恒指見底 加倉強勢科技股
鵬格斯李浩德：恒指見底 加倉強勢科技股