周凱旋冀港「再工業化」助年輕人發展 維港投資多個「未來」項目 涵蓋食物物料

稱李嘉誠看重合成生物 「不想大家錯過」

周凱旋認為，合成生物技術猶如20世紀的石油，結合合成化學（Synthetic Chemistry）可成就很多大工業。她相信投資合成生物科技，將會成為21世紀重要的工業革命，影響大眾未來，更強調「no scale no impact（沒有規模化，沒有影響力）」。

「超人」曾多次提到希望利用科技「再工業化」，周凱旋也重申該想法，「因為這是年輕人再擴大發展的關鍵，他（李嘉誠）也覺得合成生物很重要」。她續稱，部分政府喜歡在行業接近成熟飽和時才參與，「因為要無風險及很有錢 」，惟錯過發展期間則等同錯過參與工業爆發的機會，「所以李先生喜歡歇斯底里（地提倡），不想大家錯過這個機會。」

籲年輕人自我創造機會

不過，對於近年不少評論說香港年輕人沒有機會，周凱旋則表示不太贊成，她認為年輕人要自我創造機會，而商界和政府亦有幫助擴大機會的責任，負起更多超出本身職責範圍以外的責任。她續說，或有人覺得政府對社會的支持永遠不夠，但強調社會本身亦要「self reflection（自我反省）」，思考如何問問題去推動政府，又說「我們不能評論別人怎做，而是只能要求我們自己如何做」。

觀乎維港投資目前不少投資項目，看似合成生物是一大主題。周凱旋表示，在尋覓投資項目時，每個板塊會有4家主打配以數家輔助公司，「組成8至10家的時候就滿額，之後就會轉陣至其他發展」。她又稱，維港投資一直探索不同主題，若遇到心水新主題才會再一步投資。

一直探索不同投資主題

公司同時更新部分項目進展，包括培植「人造皮革」的Modern Meadow正與手袋品牌SENREVE合作，產品計劃明年3月8日於中港兩地上市（見表）；另研發塑膠替代技術的Erthos，其由農作物副產品製的環保粒亦準備明年量產投入市場，歡迎本地企業洽商合作。

明報記者 蔡穎霖