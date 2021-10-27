鷹瞳科技優矩互動昨起招股 首日孖展已足額

尚未實現盈利 鷹瞳每手8212元入場

鷹瞳科技（2251）招股價介乎75.1至81.3元，每手100股，一手入場費8211.93元。該股將於下月5日掛牌上市，聯席保薦人為瑞銀及中信證券。昨首日招股，以券商孖展額計已足額，綜合10家券商，共借出3.22億元孖展額，當中富途借出1.7億元，華盛借出5000萬元，盈立借出3000萬元。據初步招股書顯示，鷹瞳科技尚未實現盈利，集團於2019年、2020年及截至今年6月底6個月，淨虧損分別為8710萬、7960萬及4880萬元人民幣。

優矩每手9252元入場

優矩互動的招股價則介乎6.7至9.16元，每手1000股，一手入場費9252.31元。該股將於下月8日掛牌上市，保薦人為民銀資本。綜合9家券商，共借出2.35億元孖展額，超購1.14倍，當中富途借出1.39億元，華盛借出3650萬元，盈立借出3000萬元。

明報記者

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