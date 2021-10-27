經濟

大行續唱淡 海底撈再挫5％ 連瀉4日

【明報專訊】內地市監局近日重提加強監管，加上多家大行唱淡行業等負面因素雙重打擊下，內地餐飲股連日尋底。瑞信昨日發表報告「踩多腳」，指行業龍頭海底撈（6862）或於今年內關閉150間虧損門店，並將其目標價大削兩成至25.5元。

瑞信削目標價兩成至25.5元

受不利消息拖累，海底撈股價連瀉4日，繼周一單日挫9%後，昨日再收跌約5%至25.25元，為52周低。瑞銀在周一調低海底撈目標價後，昨日輪到瑞信，瑞信稱，近日從消息渠道得知，由於海底撈復蘇時間遜於同業，加上減舖長遠有利翻枱率回升，故集團對於關閉部分虧損門店以改善整體盈利率，轉趨開放態度。

報告又指出，海底撈今年內預計將縮減約150間虧損門店，較早前預期的20間大幅增加，當中主要以持續錄得損失及無復蘇迹象的店舖為主。該行下調今年新開門店數目預測，由早前的380間，調整為250間；並將期內翻枱率提高至3.1倍，每股盈利預測下降59%。另該行將集團目標價由32元減至25.5元，維持「中性」評級。

港股方面，恒指昨日終結兩連升，早上高開102點見全日高位，惟午後跌幅已擴大至226點，並受制於100天線約26,571點關口，最終收跌93點或0.36%，報26,038點。發盈警的阿里健康（0241）昨日收報10.98元，跌10.9%，屬表現最差藍籌。

德銀：恒指明年底或見37000點

彭博引述德銀的報告稱，恒生指數到明年底可能達到37,000點，較昨日高42%；國指的目標價為14,000點，較昨日收市高51%。德銀認為，股票應該會成為中國新增儲蓄的首選資產類別，對於內地投資者來說，股票比其他資產類別問題更少。

上 / 下一篇新聞

彭博：中央勒令許家印私產抵債 監控恒大銀行帳戶 確保資金用於未完工樓盤
彭博：中央勒令許家印私產抵債 監控恒大銀行帳戶 確保資金用於未完工樓盤
當代置業違約 冀資產重組
當代置業違約 冀資產重組
星展：內地引入房產稅試點 或撤「限購」
星展：內地引入房產稅試點 或撤「限購」
穆迪檢討澳博評級 展望負面
穆迪檢討澳博評級 展望負面
鷹瞳科技優矩互動昨起招股 首日孖展已足額
鷹瞳科技優矩互動昨起招股 首日孖展已足額
周凱旋冀港「再工業化」助年輕人發展 維港投資多個「未來」項目 涵蓋食物物料
周凱旋冀港「再工業化」助年輕人發展 維港投資多個「未來」項目 涵蓋食物物料
新特首條件「由政府想好了」
新特首條件「由政府想好了」
富達減投資動力煤 2040年全棄
富達減投資動力煤 2040年全棄
港上月進出口增幅放緩
港上月進出口增幅放緩
內地生豬價跌 萬洲首3季利潤跌近12%
內地生豬價跌 萬洲首3季利潤跌近12%
華僑永亨伙平安銀行攻南北理財通
華僑永亨伙平安銀行攻南北理財通
fb季收遜預期 歸咎蘋果新策 今季指引預告或續放緩 股價挫4%
fb季收遜預期 歸咎蘋果新策 今季指引預告或續放緩 股價挫4%
Tesla市值破萬億美元 美股三大指數做好
Tesla市值破萬億美元 美股三大指數做好
荷退休基金擬分段售化石燃料投資組合 涉逾1355億
荷退休基金擬分段售化石燃料投資組合 涉逾1355億
張兆聰：博加價炒上 農夫山泉趁低收集
張兆聰：博加價炒上 農夫山泉趁低收集
技術取勝：青島啤酒擺脫向下走勢
技術取勝：青島啤酒擺脫向下走勢
老虎證券購券商蓄勢攻港
老虎證券購券商蓄勢攻港
匯豐信用咭買麥記回贈多
匯豐信用咭買麥記回贈多
劉思明：電動車火熱 4S股有得炒
劉思明：電動車火熱 4S股有得炒
周顯：恒大賣產不成 疑「分贓」不勻
周顯：恒大賣產不成 疑「分贓」不勻
湯文亮：減稅是加稅前奏曲
湯文亮：減稅是加稅前奏曲
盧楚仁：負面因素浮現 歐元危矣
盧楚仁：負面因素浮現 歐元危矣
海茵莊園加價加推 438伙周六開售 長實洪水橋#LYOS 日內開價加入戰圈
海茵莊園加價加推 438伙周六開售 長實洪水橋#LYOS 日內開價加入戰圈
泛海洪水橋新盤涉逾千伙 明年初申預售
泛海洪水橋新盤涉逾千伙 明年初申預售
比墅「皇宮屋」8028萬沽 業主料損手9%
比墅「皇宮屋」8028萬沽 業主料損手9%
市建局觀塘重建四五期 批建216萬呎樓面
市建局觀塘重建四五期 批建216萬呎樓面
尖沙嘴福臨門巨舖 「殼后」1.8億沽
尖沙嘴福臨門巨舖 「殼后」1.8億沽
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
洪水橋未來將成鐵路沿線區域
洪水橋未來將成鐵路沿線區域
鵬格斯李浩德：恒指見底 加倉強勢科技股
鵬格斯李浩德：恒指見底 加倉強勢科技股