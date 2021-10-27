星展：內地引入房產稅試點 或撤「限購」

王丹指出，現時推出房地產稅政策的時機不錯，試點城市範圍也較原先傳聞的少，相信是怕影響太廣。她預料未來兩至三個月部分試點城市將出台細節，試點城市可參考目前在上海、重慶的房地產稅機制，再按自身城市去修定包括稅率、免稅的範圍或套數等。

預期開始稅率不會太高

她又稱，房地產稅更多是針對綜合供應不足影響，而非為直接導致樓價下跌，故預期一開始推行的房地產稅稅率不會太高，否則會影響持有第二個甚至多個物業的人士，或因持有成本太高而放售物業，若沒人接盤將令樓價受壓。

至於近期第二次集中供地遇冷鋒，她表示，由於第一次集中供地過熱，未能達成政策目標，故第二次集中供地要改變規則，延至今年8月、9月才進行，比之前預期稍晚。但同時市場發生中國恒大（3333）的事件，令房企無論在境外美元債市，或境內融資均有困難，不少決定暫停買地，保現金流及償債為先，導致第二次出現較多流拍，亦因房企參拍度較低，同樣沒有達成增加供應的政策效果，料第三次供地會於餘下月份完成。