經濟

當代置業違約 冀資產重組

【明報專訊】繼新力控股（2103）後，再有小型內房債務違約。當代置業（1107）昨日披露，未能償還一筆於周一（10月25日）到期的12.85厘債券本金及票息。據內地《財聯社》報道，集團管理層在宣告債券違約前發內部信，稱已嘗試出售資產、股東借款、引入戰投等方式挽救，惟未能達到預期結果，強調仍希望通過資產重組和引入投資者，解決現有問題。

發內部信稱曾試圖挽救

當代表示，集團曾試圖避免潛在違約，包括向投資者尋求將債券到期日延長3個月至2022年1月25日，並贖回當中本金額8750萬美元、相當於未償還本金額的35%債券。同時，為穩投資者信心，集團主席兼控股股東張雷和總裁張鵬，有意向集團提供合共約8億元人民幣的股東貸款，並預期於未來兩至三個月內完成。

不過，集團最終於10月20日公布終止有關延期徵求，指建議並不符合公司或其他持份者利益，正與獨立財務顧問及計劃盡快聘任法律顧問，協助評估公司的資本結構、流動性狀况、經營和財務狀况，以解當前流動性問題。公司則自10月21日起停牌，至今仍未復牌。

港龍中國為境外債尋求再融資

此外，另一內房港龍中國（6968）亦為一筆境外債券尋求再融資。港龍表示，尋求為該筆2021年12月1日到期、1.5億美元及票息13.5厘美元債進行交換要約，新票據最低收益率將為13.5厘，期限364日。港龍指，為現有票據進行再融資並改善其債務結構，使公司能延長其債務期限、加強其資產負債表及改善現金流管理等。集團又同時發行新優先票據。

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