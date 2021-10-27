經濟

彭博：中央勒令許家印私產抵債 監控恒大銀行帳戶 確保資金用於未完工樓盤

【明報專訊】中國恒大（3333）危機震動整個行業，國家發改委外資司據指周一召集多家重點內房企於北京會面，「摸底」各家公司境外債務情况，要求他們主動做好還債付息準備。彭博更引述消息人士稱，作為「風眼」的恒大主席許家印，上月底已遭中央指示，要求他以個人財產協助緩解恒大的債務危機，並指示各地方政府關注恒大子公司的資金，確保用於完成樓盤建設。

明報記者 方楚茵

內房股價昨日急挫，合景泰富（1813）跌8.68%、融創中國（1918）跌7.42%、藍籌華潤置地（1109）亦要跌6.73%，其他多家中小型內房包括遠洋（3377）、奧園（3883）、旭輝（0884）均跌超過6%。境內債市亦表現慘烈，恒大一筆境內債「20恒大01」昨再跌近28%，至14.416元人民幣；其他內房境內債如奧園旗下的「20奧園01」再跌6.2%，報56元人民幣。

內房股昨急挫 合景泰富跌逾8%

彭博報道稱，中央是在恒大於9月23日首次延期支付一筆境外美元債券債息後作出指示，要求許家印以個人財產協助恒大處理債務問題；同時指示地方政府密切監控恒大各地子公司的銀行帳戶，以確保恒大的現金用於未完工的房地產項目，以及不會轉用於債權人支付上。

今次內地政府要求許家印動用私人財富支付恒大債務，報道指是反映政府方面不願意予人「打救恒大」的印象，即使今次恒大危機已逐漸蔓延至其他內房，並令市場出現負面情緒。

不過，目前許家印的財富是否足夠協助減少恒大負債亦成疑，恒大負債在6月份已飈升至3000億美元以上，單計至今年底前應付境外美元債債息已達6.16億美元（約48.05億港元），債券價格亦屢見新低。許家印實際私人身家金額難以有準確統計，倘據彭博的富豪指數，過去許家印身家主要來自所持恒大持股，惟在股價大跌下亦身家縮水，截至昨日，他個人財富近77億美元（約600.6億港元），當中現金或其他資產佔約六成。

恒大股價大跌 許身家縮水至600億

事實上，內地監管部門近期開始關注內地企業境外債違約情况，發改委外資司昨日於官網公布，聯同外匯局資本司召開部分重點行業企業外債座談會，聽取參會企業的經營情况、外債償付計劃和意見建議。會上要求企業優化外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金，自覺遵守財務紀律和市場規則，積極主動做好境外債券本息兌付準備，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。今次發改委向內房「摸底」，料與恒大及其他內房等多筆外債逾期未還，惹來境外債權人憂慮權益不獲保障，導致境外債市大幅波動有關，影響更逐漸擴大，導致出現違約潮。

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