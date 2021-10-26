帝景灣3房海景實呎逼2.4萬破頂

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，帝景灣3座高層C室，實用面積975方呎，3房東南海景戶，以2322萬元易手，實呎23,815元，不但較對上同類單位實呎22,120元貴約8%，更創屋苑分層呎價新高。原業主2015年6月以1601.41萬元買入，帳面獲利720.59萬元或45%。

LP6一房額印鬆綁實呎2.2萬 創屋苑新高

伍錦基又指，日出康城LP6第3座高層J室，實用面積307方呎，1房間隔，以683萬元售出、實呎22,248元，創屋苑二手呎價新高；原業主2018年10月576.6萬元購入，剛過3年額印期，現帳面獲利106.4萬元或18%。他補充，LP6本月錄得11宗二手成交，平均成交實呎20,948元。

翠怡花園2日4成交

另外，利嘉閣分行助理分區市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園兩日連錄4宗成交，其中10座中層C室，實用面積365方呎，2房間隔，以630萬元易手，實呎17,260元。原業主1993年7月以約133萬元購入，持貨約28年，帳面獲利497萬元或3.7倍。

登峰‧南岸1房584萬沽 6年升逾一成

香港置業首席高級聯席董事郭詠詩指，香港仔登峰．南岸中高層B室，實用面積255方呎，1房連開放式廚房間隔，向南望海景，以583.8萬元易手，實呎22,984元。買家為上車客，見該銀碼物業可承做較高成數按揭，加上有足夠首期及供款能力，故決定入市。原業主2015年12月約519.8萬元購入，帳面獲利約64萬元或12%。