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第一城額印鬆綁548萬沽 3年蝕使費離場

【明報專訊】雖然新盤銷情不俗，但新界大型上車屋苑沙田第一城，卻罕有錄得蝕使費成交。市場消息表示，沙田第一城一個實用面積284方呎低層2房戶，以548萬元售出，單位剛過3年額印期，原業主帳面僅獲利20萬元，料最終需蝕使費售出，相信為屋苑今年首宗蝕讓成交。

屋苑今年首宗二手蝕讓

市場消息指，上述單位為沙田第一城41座低層A室，實用面積284方呎，2房間隔，原業主叫價600萬元放售，最新以548萬元售出單位，累減52萬元或約9%，實呎19,296元。原業主2018年9月底以528萬元購入，持貨剛剛3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利約20萬元或約4%，不過若連使費計後料實蝕數萬元離場。

事實上，作為「上車樂園」的沙田第一城，過去蝕讓成交不多，對上一宗較為矚目，為去年4月一個49座高層B室2房戶成交，實用面積284方呎，成交價535萬元，實呎18,838元，原業主2018年以590萬元購入該單位，持貨不足3年，需付10%額印稅，連同其他使費料實蝕約137萬元或23%。

資料顯示，近日市場亦有其他藍籌屋苑錄蝕讓成交，荔枝角美孚新邨二期吉利徑19 號中低層C室，毗鄰為凶宅，2001年曾發生凶案，實用面積638方呎，上周以760萬元易手，實呎11,912元。原業主2018年7月812萬買入，帳面蝕52萬元或6%。

雲海1房770萬沽 3年料蝕使費

另半新盤續錄蝕使費個案，市場消息指，馬鞍山雲海榕海臺1座中層B室，實用面積383方呎，1房間隔，以770萬元售出，實呎20,104元，原業主2018年以755.7萬元購入，持貨3年，同樣是額印鬆綁後沽貨，帳面獲利約14.3萬元或不足2%，料需蝕使費離場。

裕東苑1房495萬沽 3年實蝕9%

此外，中原地產資深分區營業經理林溢斌表示，東涌裕東苑本月累錄9宗成交，較上月2宗急增3.5倍，最新成交位於裕東苑A座低層15室，實用面積433方呎，1房間隔，以495萬元已補價沽出，實呎11,432元，買家為上車客。原業主2018年8月516萬元已補價買入單位，自住3年，因另有計劃，遂先行沽貨套現，帳面蝕讓21萬元或約4%，若連使費計料蝕約45萬元或9%。

相關字詞﹕裕東苑 雲海 二手成交 蝕使費離場 額印鬆綁貨 沙田第一城

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