MONACO ONE最快下月推涉492伙

會德豐今年累沽1377伙 套逾250億

黃光耀表示，集團今年至今累售1377伙，套現逾250億，套現金額貼近2018年時的260億的紀錄，他期望MONACO ONE推盤後，可以突破集團新高。他補充，當中啟德MONACO系列累沽607伙，佔推售量95%，套現約84億元，而上一期GRANDE MONACO 平均成交呎價26,111元 ，天際特色戶呎價高見40,510元，他表示，MONACO ONE定價會以此作為參考。另外，集團亦正部署本季推售山頂豪宅MOUNT NICHOLSON頂層連天台，以及種植道11號獨立屋招租。

HENLEY III周五起開售81伙

至於同區恒地（0012）的THE HENLEY III，公布周五晚上7時起，以先到先得形式開售81伙標準分層戶，包括34伙開放式、27伙1房、11伙2房及9伙3房，實用面積229至778方呎，整批折實均呎28,672元，折實價587.48萬至2492.23萬元，折實24,188元至33,385元。