MONACO ONE最快下月推涉492伙

【明報專訊】市區新盤起動，由會德豐發展的啟德MONACO系列的壓軸項目，位於沐泰街10號，昨日命名為MONACO ONE，樓花期長約16個月，以F1（Formula One）賽車為項目主題。會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO ONE提供492伙，由2座大樓（A及B座）組成，是MONACO 3期中最近維港。項目提供1至3房間隔，當中主打1及2房單位，佔項目八成，另備有特色戶。標準戶實用面積介乎320至670方呎，料吸引上車客及年輕家庭客。黃又稱，期望項目短期內獲批預售，並於下月推盤。
會德豐今年累沽1377伙 套逾250億
黃光耀表示，集團今年至今累售1377伙，套現逾250億，套現金額貼近2018年時的260億的紀錄，他期望MONACO ONE推盤後，可以突破集團新高。他補充，當中啟德MONACO系列累沽607伙，佔推售量95%，套現約84億元，而上一期GRANDE MONACO 平均成交呎價26,111元 ，天際特色戶呎價高見40,510元，他表示，MONACO ONE定價會以此作為參考。另外，集團亦正部署本季推售山頂豪宅MOUNT NICHOLSON頂層連天台，以及種植道11號獨立屋招租。
HENLEY III周五起開售81伙
至於同區恒地（0012）的THE HENLEY III，公布周五晚上7時起，以先到先得形式開售81伙標準分層戶，包括34伙開放式、27伙1房、11伙2房及9伙3房，實用面積229至778方呎，整批折實均呎28,672元，折實價587.48萬至2492.23萬元，折實24,188元至33,385元。
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